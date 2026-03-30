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Dolor en el fútbol sanjuanino por la muerte de un jugador del Minero

Se trata de Santiago Contreras, quien era capitán de la cuara división y parte del plantel de primera.

El ambiente del fútbol local atraviesa la pérdida de Santiago Contreras Montaño, jugador del Club Minero, quien se desempeñaba como capitán de la cuarta división y formaba parte del plantel de primera del conjunto.

La noticia generó un fuerte impacto y desde la Liga Sanjuanina de Fútbol expresaron su pesar a través de un comunicado oficial: “La Mesa Directiva y los clubes que componen la Liga envían sus más sentidas condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad del Club Minero en este momento de inmenso dolor. El fútbol de nuestra provincia se une en un abrazo fraterno ante esta irreparable pérdida”.

El dolor también se reflejó en las redes sociales, donde amigos, compañeros e hinchas compartieron mensajes de despedida cargados de emoción. “Dios, no lo puedo creer”, escribió un usuario. “Qué triste noticia, que brille para ti la luz perpetua, Santiago”, expresó otro. También hubo palabras dedicadas a su rol como líder: “Que Dios te reciba, siempre estarás en nuestro corazón, capitán”.

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