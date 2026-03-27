Argentina ganó, pero dejó dudas: 2-1 ante Mauritania en la Bombonera
Con goles de Enzo Fernández y Nico Paz, la Albiceleste ganó 2-1 en un amistoso donde dominó con claridad en la primera mitad, pero bajó su intensidad en el complemento. Messi jugó 45 minutos.
La Selección argentina derrotó 2-1 a Mauritania en La Bombonera, en el primer amistoso de la fecha FIFA, en un partido que expuso dos versiones bien distintas del equipo de Lionel Scaloni.
El conjunto argentino fue ampliamente superior en el primer tiempo. Con control de pelota, intensidad y precisión, impuso condiciones desde el arranque y marcó diferencias claras ante un rival replegado.
La apertura del marcador llegó a los 16 minutos: Enzo Fernández apareció en el área para definir con categoría tras un centro atrás de Nahuel Molina. Argentina dominaba y encontraba espacios con naturalidad.
A los 31, el equipo alcanzó su punto más alto. Nico Paz ejecutó un tiro libre impecable que se metió junto al palo izquierdo, firmando un golazo y el 2-0 que reflejaba la superioridad del campeón del mundo.
Con esa ventaja, Argentina se fue al descanso con el partido bajo control y sin sobresaltos, mientras que Emiliano Martínez apenas había intervenido.
El segundo tiempo mostró otra cara. Con los cambios —entre ellos el ingreso de Lionel Messi— el equipo perdió fluidez, ritmo e intensidad. Scaloni movió el banco y buscó rotación, pero el funcionamiento se resintió.
Mauritania creció con el correr de los minutos, encontró espacios y exigió en varias oportunidades al “Dibu” Martínez, que respondió con solvencia para sostener la ventaja.
Argentina manejó la pelota en el tramo final, aunque sin profundidad ni situaciones claras para ampliar la diferencia. El partido se fue diluyendo hasta que, en tiempo de descuento, llegó el golpe inesperado: Jordan Lefort marcó el 2-1 tras una pelota detenida.
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¡GOL DE MAURITANIA! ⚽️ Lefort descuenta sobre el final
El resultado no se modificó, pero el cierre dejó sensaciones distintas a las del inicio. Argentina ganó y cumplió, aunque el contraste entre ambos tiempos dejó aspectos a corregir de cara a lo que viene.
El próximo compromiso será este martes, nuevamente en La Bombonera, ante Zambia, en el último ensayo antes del Mundial 2026.