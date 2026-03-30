Sorpresiva ola de calor: qué es y cuándo se va el bloqueo atmosférico

Este bloqueo actúa como una barrera física que estanca las masas de aire cálido sobre el territorio nacional. Las consecuencias directas de este evento son:

En el AMBA: La Ciudad de Buenos Aires registró 30°C este domingo y se espera que las máximas oscilen entre los 29° y 30°C durante toda la semana.

La Ciudad de Buenos Aires registró y se espera que las máximas oscilen entre los durante toda la semana. En el Norte: Provincias como Chaco y Formosa enfrentan picos extremos de hasta 40°C , condiciones que podrían sostenerse al menos hasta el próximo viernes.

Provincias como enfrentan picos extremos de hasta , condiciones que podrían sostenerse al menos hasta el próximo viernes. Región Central: En Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste bonaerense, el termómetro se ubicará en un rango de entre 32° y 38°C.

El bloqueo no solo afecta las tardes, sino que impide que refresque durante la noche. Según el SMN, las temperaturas mínimas se mantendrán inusualmente altas, situándose entre los 22° y 27°C.

Este escenario de calor persistente, impulsado por un frente cálido proveniente del norte, recién comenzaría a ceder lentamente hacia el fin de semana, dependiendo de la fuerza con la que los frentes fríos logren finalmente romper la estructura de alta presión instalada.