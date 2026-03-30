"Me tocó pelearla mucho": la reflexión de Cabré tras un triatlón durísimo

Finalmente, posó con la medalla y reflexionó sobre las dificultades que se le presentaron en esta competencia que combina natación, ciclismo y carrera a pie.

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“Y acá estoy con la medalla, con cara de muerto. Nadé normal, hice la bici normal y cuando me tocó correr exploté por todos lados”, admitió.

Acto seguido, reveló: “Tuve que parar y caminar mil veces y otras millones de veces pensé en abandonar. Ya desde el km 2 podría haber abandonado, pero me propuse terminar de la manera que sea. Caminé, troté, y volví a parar, de hecho, pasé caminando por la llegada".

“Como dije al principio, ahí estoy con la medalla de este tria que me tocó pelear. Que fue en el que peor tiempo hice de todos los que hice, pero si me preguntan, no sé si fue el que peor me salió o si fue el mejor de todos”, cerró.

Rocío Pardo le dedicó un tierno posteo a Nicolás Cabré

Después de que Nicolás Cabré contara que participó de una exigente competencia, Rocío Pardo se mostró feliz y orgullosa de su marido.

“Felicitaciones amor de mi vida. Te admiro en todas tus facetas”, escribió junto a emojis de corazones y una foto que le tomó previo al incio de la competencia.

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Nicolás Cabré contó por qué empezó a correr

Tiempo atrás, en una nota con TN, Nicolás Cabré contó que empezó a entrenarse y a competir de grande. “Arranqué a los 37, era otra vida completamente diferente. Me acerqué al deporte para dejar de fumar”, dijo. Y añadió: “Me metí en un gimnasio, no sabía que era un club de running. Yo iba por las máquinas y porque estaba enfrente del colegio de Rufi”.

“Cuando empecé me enganché y me salvó la vida”, expresó sobre la importancia del deporte. Y destacó: “Yo lo disfruto. Encontré amigos, gente a la que aprecio y cambié de vida de verdad. Trato de mostrarlo en las redes. La realidad es que hoy soy más corredor que actor”.