Más de 30 riders llegan para el Cuesta del Viento Big Air 2026

El Cuesta del Viento Big Air 2026, es uno de los campeonatos más importantes de kitesurf del continente, con deportistas que logran saltos de gran altura, maniobras técnicas y ejecuciones de alta potencia, que convierten a la competencia en un show aéreo. La edición 2026 se desarrollará bajo un formato de llaves eliminatorias, donde cada heat pondrá a prueba la estrategia, la lectura del viento y la precisión de los competidores.

Además, el Big tendrá un incentivo especial: el ganador de la Copa obtendrá un pasaje aéreo para competir en el destino internacional que elija, con la posibilidad de proyectar su nivel en escenarios de primer orden mundial como Sudáfrica o Europa.