Por qué Gasly suma puntos y Colapinto no

En este contexto, Alpine dio un salto de calidad con los motores Mercedes en reemplazo de los clásicos de Renault del team galo. También la casa alemana provee la suspensión y el sistema de la transmisión (caja de cambios).

En la primera fecha corrida en Australia, Franco largó 16º, logró dos sobrepasos y, cuando tuvo ritmo para poder intentar meterse en la zona de puntos, debió cumplir con la penalización del pase y siga por los boxes debido al error involuntario del mecánico al mover el auto en la grilla de partida fuera del tiempo estipulado. Alpine reconoció la responsabilidad como equipo y la tomó como atenuante hacia Colapinto, que terminó 14º, pero estaba para más. Mientras, Gasly fue décimo.

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En China, el equipo francés llevó mejoras aerodinámicas que fueron para Gasly. Mientras, Colapinto sufrió problemas con la caja de cambios en la única práctica libre y la clasificación para la carrera Sprint. Una vez solucionado ese percance, en clasificación quedó a 5/1000 de pasar al tercer y último corte clasificatorio, más conocido como Q3.

En la competencia principal china tuvo su mejor actuación desde que debutó en la F1. Largó 12º y su estrategia con neumáticos duros era buena apelando a las detenciones anticipadas de su predecesores, su eventual avance en el clasificador y luego con los neumáticos medios poder ir más allá del décimo puesto. El temprano ingreso del Auto de Seguridad lo complicó y, si bien llegó a estar segundo e hizo una gran defensa ante Esteban Ocon (Haas), fue superado por Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes) y otros que aprovecharon dicha neutralización y tuvieron caucho más fresco que el corredor bonaerense.

Franco completó el top diez en Shanghái y sumó su primer punto para Alpine. Mientras, Gasly (con mejoras en su auto) clasificó séptimo y culminó en el sexto lugar. Pero Colapinto estaba para meterse octavo o noveno e incluso estuvo a punto de plasmar esa colocación en el final cuando buscó superarlo a Carlos Sainz.

En el comienzo de la actividad en Japón, Gasly volvió a mostrarse mejor y Colapinto padeció con la subviraje delantero, que es cuando el coche gira menos de lo que el piloto indica con el volante. El ingeniero de Franco, Stuart Barlow, reconoció las falencias en el auto y le pidió disculpas por radio. El tema se solucionó, pero en la clasificación le costó y Franco reconoció que “el ritmo en carrera es mejor que en qualy”.

Este domingo, antes de la carrera en Suzuka, Colapinto analizó lo que había sido hasta ahí su fin de semana y dio señales de lo que le estaba pasando. “El auto para Pierre anda (risas)“, dijo en tono de broma. ”Ayer entendimos un par de cosas. El auto era el opuesto al viernes. Trabajamos para solucionar cosas que en realidad fueron en la dirección contraria. Hay que seguir entendiendo el auto. Hay problemas grandes en la parte de adelante, que cuando las solucionamos los ‘sobre solucionamos’ porque tratamos de mejorar algo sacándole un poco de grip (adherencia al asfalto) atrás al auto”, contó en una nota con ESPN.

“Hay muchos temas que son un poco sensibles como difíciles de entender por momentos, especialmente cuando trabajás sobre un balance y tenés el opuesto al día siguiente, se complica mucho”, profundizó, aunque no hubo repregunta sobre los “temas sensibles”, que hubiese permitido tener un panorama más claro.

En tanto que destacó el mejor rendimiento de su compañero de equipo: “Lo que está claro es que Pierre está haciendo vueltas constantemente rápidas y con un auto que le es predecible vuelta tras vuelta. Estamos trabajando para entender eso. Hay que encontrar más performance. Ayer (Gasly) manejó muy bien. Todo el fin de semana en Suzuka estuvo muy firme". Además reconoció que "a mí me costó más y también me costó entender el por qué. Parecido a lo de China, pero con la diferencia de que allí estaba todo un poco más claro después del viernes y acá no tanto”.

Como analizó el pilarense, en carrera volvió a mostrarse mejor. Como en Australia y en China, su fuerte fue en el inicio de la competencia, donde también avanzó y llegó a pelear con Liam Lawson (Racing Bulls) por el puesto 12º. Hizo su ingreso a los boxes y, cuando volvió a pista con neumáticos duros en el 18º puesto, lo perjudicó el auto de seguridad por el accidente de Oliver Bearman (Haas), que casi se lo lleva puesto al Alpine de Franco, que venía con menos energía. Otros aprovecharon a hacer su detención en la neutralización y esto le impidió al Colapinto poder avanzar más de lo que esperaba y culminó 16º.

La circunstancia del Auto de Seguridad fue reconocida por el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore: “El coche de seguridad salió en un mal momento para Franco, que estaba muy cerca de los puntos en el primer stint (tramo de carrera). Para Franco, el resultado del sábado fue un factor limitante y significó que siempre estuviera luchando por los puntos en la carrera. El objetivo debe ser que se coloque en una mejor posición para competir con más intensidad en las próximas carreras".

Otro tema importante es que las primeras tres fechas fueron en circuitos donde Colapinto nunca corrió en F1. Solo conocía el semipermanente del Albert Park en Melbourne por su paso en la Fórmula 3 y Fórmula 2. Gasly cumple su novena temporada completa en la Máxima y, si bien son autos nuevos, tuvo referencias previas para poder llevar su auto más allá en trazados que conoce. Al respecto, Colapinto indicó que “si es un circuito nuevo, en la FP1 (primera práctica libre) perdí cuatro décimas en la recta y quedé a solo tres de Pierre sin conocer la pista. Por qué vamos hacia atrás en una pista que no conozco, todavía me cuesta entenderlo. El ritmo es bueno, pero esperemos entender el por qué de esa falta de performance”.

En su cuenta de Instagram, Franco expresó luego de la carrera: “Tenemos un mes para rever todo y entender qué pasó este finde. Mucho por trabajar para volver a estar competitivos. En qualy falta que algo haga click pero todo bien, ya va a llegar”.