Lanzaron las actividades turísticas y culturales por Semana Santa y hay expectativas en el sector

En el plano religioso, sobresale el tradicional Vía Crucis – Homenaje a la Santa Cruz, con representación de la Pasión de Cristo y música sacra. A esto se suman actividades culturales como Raíces Sanjuaninas, con artistas, productores y gastronomía local.

Además, San Juan vuelve a ser escenario del ciclo Música clásica por los caminos del vino. Este 31 de marzo se presentará Low Dúo en una experiencia que invita a disfrutar del arte en un entorno natural único. La cita tendrá lugar en la Bodega Finca Sierras Azules, desde las 19 h. La entrada es libre y gratuita.

La naturaleza también será protagonista con propuestas como el Ascenso a Sierras Azules, Primera Pesca, una actividad que tuvo gran convocatoria en su edición anterior, y Viví Punta Negra, que ofrecerá shows musicales, food trucks y feria de artesanos.

Por su parte, en el paraje de la Difunta Correa habrá propuestas participativas como Historias con la Difunta, donde los promesantes podrán dejar sus testimonios, y el Taller Agua de Fe, destinado a toda la familia y las noches de Peñitas.

Además, la oferta se extiende hasta los espacios culturales. El Teatro del Bicentenario ofrece propuestas teatrales y musicales, del 2 al 4 de abril. Una de ellas es la experiencia “Crocifissione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo”, con música del compositor italiano del siglo XVII Alessandro Stradella. Esta propuesta propone un recorrido por el patrimonio arquitectónico del teatro acompañado de una intervención musical en vivo.

En el Teatro Sarmiento se presentará la obra “El Cristo de los Gitanos”, la propuesta escénica presenta una obra de danza-teatro de raíz flamenca que, desde una mirada artística y contemporánea, recorre la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su pasión, muerte y resurrección.

En tanto, el Mercado Artesanal tendrá horario especial durante estos días. El lunes 30 y martes 31 de marzo, de 9 a 14 h y abrirá sus puertas nuevamente el sábado 4 de abril, de 17 a 21 h.

Todas las actividades programadas para Semana Santa pueden consultarse en el sitio oficial sanjuan.tur.ar, donde se encuentra disponible la guía completa con las actividades previstas por departamentos.