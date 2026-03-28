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Denunciaron a Wanda Nara y Martín Migueles en Japón

La pareja volvió a quedar en el centro de la escena, cuando un usario de twitter expuso a la pareja en redes.

Wanda Nara y Martín Migueles continúan con su periplo internacional y, tras haber pasado por Italia y las paradisíacas islas Maldivas, actualmente se encuentran disfrutando de Japón. Mientras tanto, en la Argentina, las hijas de la empresaria permanecieron algunos días junto a Mauro Icardi hasta este viernes 27, cuando el futbolista las llevó de regreso, donde fueron recibidas por su abuela, Nora Colosimo.

En ese marco, y a miles de kilómetros de distancia, la pareja volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por un episodio incómodo que no tardó en viralizarse y que generó cierta incomodidad por la imagen que deja de los argentinos en el exterior.

Quien dio a conocer la situación fue Pochi, desde su cuenta de Instagram Gossipeame, donde relató lo ocurrido durante un viaje en tren por Tokyo. De acuerdo a su versión, Wanda Nara y Martín Migueles habrían protagonizado una escena poco feliz en cuanto a su comportamiento dentro del transporte público. Lo llamativo es que quien los expuso fue un pasajero japonés que, sin saberlo, estaba señalando a dos figuras muy conocidas en Argentina.

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“¿Wanda y Migueles escrachados por un japonés que iba en el mismo tren?”, escribió Pochi al compartir la imagen que desató el revuelo. Aunque en la foto no se distinguen claramente los rostros, varios usuarios en X aseguraron haberlos identificado por detalles como el calzado y la disposición de los asientos, coincidentes con una postal que la propia mediática había subido desde el vagón.

A pesar de que el mensaje original estaba en japonés, la traducción de Google arrojó un fuerte descargo por parte del pasajero: “Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: No quiero estar cerca de estos tipos. Entonces me di cuenta de que estaba justo detrás de mí... Fue un infierno, incluso en el vagón verde, ya no hay sensación de seguridad. Ya ni siquiera se trata de asientos reclinables, es más bien como: ¿Estos tipos hablan en serio?”.

Como suele suceder en estos casos, la repercusión fue inmediata. En cuestión de minutos, la red social X se llenó de comentarios de usuarios argentinos que no solo identificaron a los protagonistas del episodio, sino que además le explicaron al autor del posteo quiénes eran y le aportaron detalles sobre su exposición mediática, incluyendo las reiteradas polémicas que involucran a Mauro Icardi.

FUENTE: PrimiciasYa

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