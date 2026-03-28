Denunciaron a Wanda Nara y Martín Migueles en Japón

“¿Wanda y Migueles escrachados por un japonés que iba en el mismo tren?”, escribió Pochi al compartir la imagen que desató el revuelo. Aunque en la foto no se distinguen claramente los rostros, varios usuarios en X aseguraron haberlos identificado por detalles como el calzado y la disposición de los asientos, coincidentes con una postal que la propia mediática había subido desde el vagón.

A pesar de que el mensaje original estaba en japonés, la traducción de Google arrojó un fuerte descargo por parte del pasajero: “Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: No quiero estar cerca de estos tipos. Entonces me di cuenta de que estaba justo detrás de mí... Fue un infierno, incluso en el vagón verde, ya no hay sensación de seguridad. Ya ni siquiera se trata de asientos reclinables, es más bien como: ¿Estos tipos hablan en serio?”.

Como suele suceder en estos casos, la repercusión fue inmediata. En cuestión de minutos, la red social X se llenó de comentarios de usuarios argentinos que no solo identificaron a los protagonistas del episodio, sino que además le explicaron al autor del posteo quiénes eran y le aportaron detalles sobre su exposición mediática, incluyendo las reiteradas polémicas que involucran a Mauro Icardi.