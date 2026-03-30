En 2025 se realizaron más de 1500 esterilizaciones y vacunaciones en quirófano

En total, se alcanzaron 878 animales entre perros y gatos, mediante jornadas de vacunación y desparasitación en barrios y zonas estratégicas.

Entre los operativos más destacados:

• Marzo: 126 animales en La Bebida y Pellegrini

• Abril: 64 en B° Conjunto 7

• Agosto: 187 en distintos puntos del departamento

• Septiembre: 232 en barrios de Marquesado y zonas urbanas

• Octubre: 70 en B° Los Zorzales

• Noviembre: 155 en distintos barrios

• Diciembre: 78 en San Roque y Lote 25/41

Estas acciones incluyen vacunación antirrábica anual, desparasitación interna cada 4 meses y externa en caninos, fortaleciendo el enfoque preventivo.

Los vecinos pueden acceder a estos servicios de forma directa solicitando turno previo al Área de Tenencia Responsable.

Actualmente, el área funciona en:

Parque de Rivadavia (ex oficina de Deportes)

Lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas

Turnos y consultas: 264 671 3729 (WhatsApp y llamadas)

Allí se realizan:

• Castraciones con turno previo

• Vacunación antirrábica

• Desparasitación interna

La campaña de concientización apunta a reforzar el concepto de que:

• Castrar es prevenir

• Vacunar es cuidar

• Desparasitar es salud

Además, se promueve el uso responsable del espacio público:

• Collar y correa siempre

• Levantar los residuos

• Cuidar la convivencia

La política de tenencia responsable en Rivadavia no solo busca controlar la población animal, sino también mejorar la calidad de vida de las mascotas y de toda la comunidad.