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En 2025 se realizaron más de 1500 esterilizaciones y vacunaciones en quirófano

Los datos surgen del informe anual del área, donde se detalla mes a mes la actividad desarrollada, evidenciando un crecimiento sostenido en la cantidad de intervenciones.

En el marco de las políticas públicas de bienestar animal, la Municipalidad de Rivadavia, a través del Área de Tenencia Responsable, llevó adelante durante 2025 un trabajo sostenido que permitió alcanzar un total de 736 animales esterilizados y 878 vacunados, entre perros y gatos, consolidando un programa integral que combina prevención, atención y concientización.

Los datos surgen del informe anual del área, donde se detalla mes a mes la actividad desarrollada, evidenciando un crecimiento sostenido en la cantidad de intervenciones, con picos de trabajo durante gran parte del año.

Además del trabajo en el área, el municipio desarrolló operativos en distintos puntos del departamento, acercando los servicios a los vecinos.

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En total, se alcanzaron 878 animales entre perros y gatos, mediante jornadas de vacunación y desparasitación en barrios y zonas estratégicas.

Entre los operativos más destacados:

• Marzo: 126 animales en La Bebida y Pellegrini

• Abril: 64 en B° Conjunto 7

• Agosto: 187 en distintos puntos del departamento

• Septiembre: 232 en barrios de Marquesado y zonas urbanas

• Octubre: 70 en B° Los Zorzales

• Noviembre: 155 en distintos barrios

• Diciembre: 78 en San Roque y Lote 25/41

Estas acciones incluyen vacunación antirrábica anual, desparasitación interna cada 4 meses y externa en caninos, fortaleciendo el enfoque preventivo.

Los vecinos pueden acceder a estos servicios de forma directa solicitando turno previo al Área de Tenencia Responsable.

Actualmente, el área funciona en:

Parque de Rivadavia (ex oficina de Deportes)

Lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas

Turnos y consultas: 264 671 3729 (WhatsApp y llamadas)

Allí se realizan:

• Castraciones con turno previo

• Vacunación antirrábica

• Desparasitación interna

La campaña de concientización apunta a reforzar el concepto de que:

• Castrar es prevenir

• Vacunar es cuidar

• Desparasitar es salud

Además, se promueve el uso responsable del espacio público:

• Collar y correa siempre

• Levantar los residuos

• Cuidar la convivencia

La política de tenencia responsable en Rivadavia no solo busca controlar la población animal, sino también mejorar la calidad de vida de las mascotas y de toda la comunidad.

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