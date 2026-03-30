En 2025 se realizaron más de 1500 esterilizaciones y vacunaciones en quirófano

En total, se alcanzaron 878 animales entre perros y gatos, mediante jornadas de vacunación y desparasitación en barrios y zonas estratégicas.
Entre los operativos más destacados:
• Marzo: 126 animales en La Bebida y Pellegrini
• Abril: 64 en B° Conjunto 7
• Agosto: 187 en distintos puntos del departamento
• Septiembre: 232 en barrios de Marquesado y zonas urbanas
• Octubre: 70 en B° Los Zorzales
• Noviembre: 155 en distintos barrios
• Diciembre: 78 en San Roque y Lote 25/41
Estas acciones incluyen vacunación antirrábica anual, desparasitación interna cada 4 meses y externa en caninos, fortaleciendo el enfoque preventivo.
Los vecinos pueden acceder a estos servicios de forma directa solicitando turno previo al Área de Tenencia Responsable.
Actualmente, el área funciona en:
Parque de Rivadavia (ex oficina de Deportes)
Lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas
Turnos y consultas: 264 671 3729 (WhatsApp y llamadas)
Allí se realizan:
• Castraciones con turno previo
• Vacunación antirrábica
• Desparasitación interna
La campaña de concientización apunta a reforzar el concepto de que:
• Castrar es prevenir
• Vacunar es cuidar
• Desparasitar es salud
Además, se promueve el uso responsable del espacio público:
• Collar y correa siempre
• Levantar los residuos
• Cuidar la convivencia
La política de tenencia responsable en Rivadavia no solo busca controlar la población animal, sino también mejorar la calidad de vida de las mascotas y de toda la comunidad.