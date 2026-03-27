Con Messi, Argentina vence a Mauritania en La Bombonera

El cuerpo técnico apunta a consolidar funcionamiento y evaluar variantes dentro del plantel. El amistoso también permite observar el rendimiento colectivo en un escenario exigente, con el acompañamiento del público en Buenos Aires.

Embed ¡GOL DE ARGENTINA! Centro de Molina y remate de Enzo Fernández para abrir el marcador ante Mauritania



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Para este encuentro, Argentina forma con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Nicolás Paz, Nicolás González y Julián Álvarez.

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Por su parte, Mauritania sale a la cancha con Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly Abeid, Lamine Ba, Jorndan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa, Beyatt Lekoueiry, Djeidi Gassama, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo.

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El equipo nacional vuelve a jugar en el país en un contexto particular, luego de la suspensión de la Finalissima frente a España. Este compromiso aparece como una oportunidad para sostener el ritmo de competencia y seguir ajustando detalles de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El duelo se presenta como una prueba importante para seguir construyendo el equipo en la antesala del gran objetivo: el Mundial 2026.