En la cuenta regresiva para el inicio de Semana Santa, el mercado de pescados y mariscos en San Juan comienza a mostrar movimientos en sus pizarras. sanjuan8.com realizó un relevamiento por pescaderías históricas de la Capital y distribuidores mayoristas de Santa Lucía para conocer los valores actuales y las proyecciones de precios de cara a la mayor demanda estacional del año.
Pescaderías de San Juan: el filet de merluza se consigue desde los $8.700
En Capital y Santa Lucía, el filet de merluza oscila entre los $8.700 y $10.900, mientras que los productos premium como el langostino y el salmón superan los $28.000 por kilo.