Pescaderías de San Juan: el filet de merluza se consigue desde los $8.700

Según explicaron los propietarios, la estabilidad de los precios tiene fecha de vencimiento. Ya se ha notificado un incremento del 10% inminente, impulsado por varios factores de la cadena de producción: el aumento del gasoil para los barcos, el costo de la logística y el pedido de los fileteros, quienes ante el incremento del volumen de trabajo en estas fechas exigen mejores pagos por su labor.

Los precios en el mostrador

En una de las pescaderías más tradicionales del centro sanjuanino, el filet de merluza se consigue hoy a $8.700, aunque se espera el ajuste en breve. Por su parte, un importante mayorista ubicado en Santa Lucía ya comercializa la merluza a $10.900, asegurando que, pese a las subas, el pescado blanco sigue estando "regalado" en comparación con otros cortes de carne.