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Pescaderías de San Juan: el filet de merluza se consigue desde los $8.700

En Capital y Santa Lucía, el filet de merluza oscila entre los $8.700 y $10.900, mientras que los productos premium como el langostino y el salmón superan los $28.000 por kilo.

En la cuenta regresiva para el inicio de Semana Santa, el mercado de pescados y mariscos en San Juan comienza a mostrar movimientos en sus pizarras. sanjuan8.com realizó un relevamiento por pescaderías históricas de la Capital y distribuidores mayoristas de Santa Lucía para conocer los valores actuales y las proyecciones de precios de cara a la mayor demanda estacional del año.

Según explicaron los propietarios, la estabilidad de los precios tiene fecha de vencimiento. Ya se ha notificado un incremento del 10% inminente, impulsado por varios factores de la cadena de producción: el aumento del gasoil para los barcos, el costo de la logística y el pedido de los fileteros, quienes ante el incremento del volumen de trabajo en estas fechas exigen mejores pagos por su labor.

Los precios en el mostrador

En una de las pescaderías más tradicionales del centro sanjuanino, el filet de merluza se consigue hoy a $8.700, aunque se espera el ajuste en breve. Por su parte, un importante mayorista ubicado en Santa Lucía ya comercializa la merluza a $10.900, asegurando que, pese a las subas, el pescado blanco sigue estando "regalado" en comparación con otros cortes de carne.

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Para quienes planean realizar cazuelas o paellas, los comerciantes sugieren calcular aproximadamente 100 gramos de mariscos por persona. Los valores actuales para estos productos presentan una amplia brecha según la calidad y el origen:

  • Filet de merluza: Entre $8.700 y $10.900.

  • Calamar (oferta): $9.400; Aletas: Entre $8.500 y $9.800; Tentáculos: $14.800.

  • Kani-Kama: $24.000.

  • Langostino pelado: Entre $28.000 y $29.800.

  • Camarón (importado): $28.900.

precios de pescado

Productos premium y variedad

En el segmento de pescados de mayor valor, el salmón rosado entero se comercializa actualmente a $28.900, mientras que la trucha se ubica en los $24.900.

A pesar de la cercanía de la festividad religiosa, los comerciantes coinciden en que el ritmo de ventas por ahora "está tranquilo". Sin embargo, la mayor preocupación radica en los proveedores, ya que muchos todavía no han pasado la lista definitiva de precios para el "pescado fresco" que llegará sobre la fecha límite de Semana Santa.

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