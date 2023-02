Encontraron un preservativo usado "de vieja data" y señalaron al culpable

Las jugadoras hallaron un preservativo usado debajo de la cama de Conejo y no pudieron contener la indignación. “Chicos, cuando tengan relaciones agarren un papelito higiénico y envuelvan las cosas. No sean cochinos", pronunció la ex de Thiago Medina mirando a cámara, mientras que su compañera agregó: "¡Mirá, boluda, esta mugre! Es un asco, boluda. Ay, qué acabo de tocar". Alexis Quiroga había utilizado el profiláctico en uno de sus tantos encuentros íntimos con Coti Romero, con quien sigue teniendo un romance fuera del reality. Cuando todavía estaban en el juego, Gran Hermano los citó varias veces en el confesionario para pedirles que no tuvieran sexo en el dormitorio frente a sus compañeros, ya que varios de ellos se quejaron de la falta de respeto.