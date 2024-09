Emanero contó cuál es su mayor miedo como artista

Y fundamentó esto en lo estructurado que es en ir paso a paso y cómo se decidió a hacer ese gran show, impulsado en la confianza de la gente que trabaja con él.

“A mí me gusta ser metódico y ordenado y decía ‘che, me parece que tengo que ir a otro lugar antes’ y me empujó todo el equipo, pero más responsabilidad de Silvi y Take Over que es la productora que hizo el Luna Park, me dieron mucha seguridad y confianza que la íbamos a romper”, se sinceró.

Consultado sobre si alguna vez trabajó con L-Gante, Emanero admitió: “No, pero hablamos hace poquito para hacer algo. De hecho, el tema con él se tiene que llamar L-Gante. Yo vengo del mundo del hip-hop y del rap y éramos conocidos por ser cerraditos”.

"Soy muy feliz en el momento que preparo la canción", reconoció el intérprete.