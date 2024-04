Sobre su presente sentimental, el actor aclaró: “Estoy bien así, concentrado en mi laburo, soltero, tranquilo, en paz. No tengo ganas de conocer a nadie. No tengo ningún vínculo con nadie. No tengo nada con nadie, no salgo con nadie”.

Sobre los sentimientos que tiene para con su ex Sabrina Rojas, con quien terminó el noviazgo de más de dos años a fines de 2023, fue terminante: “Creo que ya no estoy más enamorado”.

Y en cuanto a los rumores que lo vinculaban a su compañera de trabajo en teatro Haydée Codón, el Tucu López aclaró: “Somos compañeros de laburo. Sólo salimos eventualmente a comer algo con todo el resto del elenco”.