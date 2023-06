El Tirri habló de su lucha contra el alcohol

"¿Te dormiste por dos días?", le preguntó Fer Dente. "No, no, no sé qué hice. Yo sé que me desperté con las uñas con notas musicales. Yo arranqué a tomar un viernes y me desperté un domingo", le respondió. "Y cuando me desperté pedí ayuda y digo: 'che, no me siento bien', y me dijeron: 'estás bárbaro', pero no era algo físico era algo mental. Entonces se me desprendió como un click, era algo que no era yo, que no estaba acá", afirmó.

"Lo consulté con una persona cuando regresé, hice una promesa en el aeropuerto, había justo una iglesia, me arrodillé y dije: 'si yo llego vivo a Buenos Aires, te lo prometo, yo no tomo más'. Yo lo que quería era llegar vivo. Llegué y nunca más tomé, van a ser doce años", contó orgulloso.

"Tuve ayuda de toda la familia. Fue muy loco, una grosa en toxicología me dijo: 'lo que te pasó a vos fue un click que hiciste', le pagué y me dijo 'no me vas a ver más'. '¿Cómo no?', le dije. 'Yo quiero venir el martes, el jueves', le dije. 'No, ya está. Vos hiciste algo que le pasa a una entre tantas personas que se te desprendió el chip del alcohol', me contestó", detalló sobre el apoyo que tuvo el ex integrante de Los fabulosos Cadillacs.

Y agregó: "Yo no es que soy un amargo, soy mucho más divertido sin tomar, porque cuando tomaba me metía en mi propio mundo". El Tirri relaciona la canción Hacer un puente con salir de la adicción al alcohol. "Este tema me lleva ahí porque cuando lo escuché dije 'wow', yo tracé ese puente, hice ese puente de poder transportarme de un lado a otro estando lúcido", reveló.