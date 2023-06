El testimonio que ayudaría a L-Gante a recuperar la libertad

“Fue a la fiscalía y declaró por tercera vez el viernes en la más estricta reserva. La querella va a decir que es un falso testimonio porque se desdijo, pero la fiscalía va a tomarlo en consideración y por eso habría alivianado un poquito la calificación legal que tiene a L-Gante tras las rejas. Yo pregunto: ¿da lugar eso a una prisión domiciliaria? Eso es lo que va a plantear la defensa del músico”, informó el periodista.

Ya en diálogo con Karina Mazzocco, Rosa dijo que Gastón Torres, quien denunció a L-Gante, mintió en su declaración. “Su primera mentira es que no estaba en boliche, tengo fotos que demuestran que él estaba”, desdiciendo la versión de que el hombre había ido a buscar a sus hijas.

“Ya era la hora de la salida, hubo una pelea adentro de la hija de él y otra chica. Y afuera, era todo un desastre: había muchas peleas. A todo esto, hubo un auto y me tocó sin querer. No me lastimó, nada. Fue un toque. Yo le dije ‘qué hacés, gil’", continuó su relato.

Y sostuvo que Gastón quiso separar a algunos chicos. “Yo en un momento le dije ‘vámonos’. Cuando llegamos a mi casa, estaba el auto que me tocó, que el dueño era amigo de mi hijo. Yo no lo sabía, porque no conozco a todos los amigos de mi hijo. Empezaron a pelearse otra vez con el chico que a mí me trajo hasta casa y bueno... ahí empezaron las peleas. Lo llamaron a Gastón para que vuelva”, confió.

Fue en ese momento cuando, según Rosa, se oyó un disparo si bien no supo identificar quién lo tiró, ya que su hijo no la dejó salir de la casa y fue con Torres tras el que disparó.

La declaración pública de Rosa: "Yo no me sentí secuestrada en ningún momento”

Tras ese incidente, apareció la policía y detuvo a los amigos de L-Gante, que según trascendió llamaron al artista para que los ayudase con las autoridades. En tanto, una de las versiones dice que Elián Valenzuela habría ido primera a donde estaba Gastón y lo habría obligado a subierse al auto. Y luego habría ido hasta la casa de Rosa, donde habrían sucedido los incidentes.

“A mí no me obligó a subir al auto, él me dijo ‘vamos a aclarar lo que pasó’. Y listo, yo tenía que subir y aclarar lo que pasó en el boliche. Le dije que era una pelea, nada más. Se ve que alguien lo llamó y le dijo que habían agarrado a los chicos. Se ve que se enojó y se olvidó de bajarme del auto”, afirmó entonces la mujer en el programa de América TV.

Asimismo, agregó: “Mi hijo venía caminando a mi casa de nuevo. Y cuando me ve en el auto de Elián le dice ‘¿qué hacés con mi mamá?’. Y como Elián quería ver a los chicos que estaban esposados, no paró”. En ese momento confió no se sintió incomodada por L-Gante, debido a que lo conocía y dejó en claro que nunca se sintió “secuestrada”. “No sé por qué Elián está detenido, yo solo declaré”, se preguntó.

En tanto, reveló que mientras estuvo dentro de la camioneta escuchó a L-Gante hablar con Torres pidiéndole, enojado, por la libertad de sus amigos. “No sé a quién llamó, a alguien. Y dijo que lo iba a cagar a palos si no liberaba a los chicos. Fue una pelea de barrio, no sé por qué hubo denuncias”, continuó relatando los episodios de aquella madrugada.

Al final, Rosa reconoció que L-Gante intentó negociar con los efectivos de la policía que tenían a sus amigos y les propuso liberla a ella y a Gastón a cambio de los integrantes de La Mafilia. “Es cierto, pero yo no me sentí secuestrada en ningún momento” concluyó.