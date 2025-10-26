El primer posteo de Lourdes de Bandana tras la detención de su exnovio

image

A pesar de la difícil situación, Lourdes destacó que se encuentra acompañada y contenida por sus amigas, y compartió una fotografía junto a ellas para mostrar su apoyo. Además, informó que padece anginas, una condición que ya había mencionado la semana anterior para tranquilizar a sus seguidores preocupados por su ausencia en redes sociales.

La cantante subrayó que existen "cuestiones confusas" en su relación que el público no termina de comprender. "Me gustaría aclarar y calmar algunas cosas", afirmó en medio de la incertidumbre generada por los hechos.

En un pasaje conmovedor de su mensaje, Lourdes admitió la complejidad de explicar lo ocurrido: "Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones. Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez".