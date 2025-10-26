"
San Juan 8 > Espectáculos > Bandana

El primer posteo de Lourdes de Bandana tras la detención de su exnovio

La cantante rompió el silencio tras ser encontrada en su departamento y expresó su dolor por la situación vivida junto a su expareja.

El 25 de octubre de 2025, Lourdes Fernández, vocalista del grupo Bandana, se manifestó públicamente por primera vez luego de que su expareja, Leandro García Gómez, fuera detenido tras haberla mantenido secuestrada en su propio departamento.

En un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, Lourdes reconoció que tuvo que tomar "decisiones drásticas" debido a la acumulación de "muchos sucesos dolorosos" en su relación. "Estoy tratando de entender que muchas cosas debo comprender", expresó, reflejando el proceso emocional que atraviesa.

La artista también criticó a algunos allegados que hablaron en los medios sin su consentimiento, mencionando a una compañera de Bandana que, según Lourdes, "hace tres años no sabe de mí y tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me llamó para saber si estoy bien".

A pesar de la difícil situación, Lourdes destacó que se encuentra acompañada y contenida por sus amigas, y compartió una fotografía junto a ellas para mostrar su apoyo. Además, informó que padece anginas, una condición que ya había mencionado la semana anterior para tranquilizar a sus seguidores preocupados por su ausencia en redes sociales.

La cantante subrayó que existen "cuestiones confusas" en su relación que el público no termina de comprender. "Me gustaría aclarar y calmar algunas cosas", afirmó en medio de la incertidumbre generada por los hechos.

En un pasaje conmovedor de su mensaje, Lourdes admitió la complejidad de explicar lo ocurrido: "Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones. Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez".

