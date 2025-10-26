"
Cristian Andino: "Vamos a trabajar con compromiso para no fallarles"

El flamante diputado nacional destacó el apoyo de la militancia y aseguró que su espacio buscará construir una oposición responsable y cercana a los sanjuaninos.

El frente Fuerza San Juan, liderado por Cristian Andino, se impuso en las elecciones legislativas de 2025 con el 34,45% de los votos, consolidándose como la fuerza más votada en la provincia. Los resultados oficiales confirmaron que Andino ocupará una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, representando al justicialismo sanjuanino.

Desde la sede del Partido Justicialista, el nuevo legislador nacional expresó su satisfacción por el resultado obtenido y agradeció a quienes acompañaron su propuesta.

“Estamos felices. Ha sido una campaña muy intensa, muy a la vieja política, de caminatas y mateadas que nos llenan de alegría. Le tengo que agradecer especialmente a la militancia, que con esfuerzo y sacrificio llevó nuestras propuestas a cada rinconcito de los territorios”, manifestó.

Andino destacó que la campaña se sostuvo “con pocos recursos pero mucho compromiso”, y valoró el trabajo de los equipos en toda la provincia. “En general, tuvimos muy buenos resultados en los departamentos grandes y en el interior. Ganamos en Iglesia y en otros lugares superamos las expectativas. En Valle Fértil perdimos por muy pocos votos, pero nuestra propuesta prendió”, señaló.

El dirigente también tuvo palabras de reconocimiento para Romina Rosas y Fabián Gramajo, sus compañeros de lista, quienes no ingresaron al Congreso pero fueron parte clave del armado provincial.

“Saludo a Romina y a Fabián por el esfuerzo enorme. Ahora a trabajar y ponernos a disposición de los sanjuaninos para ir con propuestas concretas”, agregó.

De acuerdo con los primeros datos oficiales, el Frente Por San Juan quedó en segundo lugar con un 31,02%, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el 26% de los sufragios. Rodeado de militantes, Andino se mostró agradecido por el respaldo popular y aseguró que su rol en el Congreso estará enfocado en la construcción y el consenso.

“Van a encontrar en mí una persona de laburo, de diálogo, que escucha. No vamos a poner palos en la rueda. Queremos, dentro de nuestras ideas, que le vaya bien a San Juan”, afirmó. Finalmente, el flamante diputado insistió en que su objetivo es “construir, no destruir”.

“He venido a la política para mejorar la vida de la gente. Así nací y así voy a seguir, siempre. No voy a cambiar ahora”, concluyó. La victoria de Fuerza San Juan marca un nuevo capítulo dentro del peronismo provincial, que vuelve a posicionarse como primera fuerza en medio de un escenario político nacional dominado por la ola libertaria.

