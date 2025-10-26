Cristian Andino: "Vamos a trabajar con compromiso para no fallarles"

Andino destacó que la campaña se sostuvo “con pocos recursos pero mucho compromiso”, y valoró el trabajo de los equipos en toda la provincia. “En general, tuvimos muy buenos resultados en los departamentos grandes y en el interior. Ganamos en Iglesia y en otros lugares superamos las expectativas. En Valle Fértil perdimos por muy pocos votos, pero nuestra propuesta prendió”, señaló.

El dirigente también tuvo palabras de reconocimiento para Romina Rosas y Fabián Gramajo, sus compañeros de lista, quienes no ingresaron al Congreso pero fueron parte clave del armado provincial.

“Saludo a Romina y a Fabián por el esfuerzo enorme. Ahora a trabajar y ponernos a disposición de los sanjuaninos para ir con propuestas concretas”, agregó.

De acuerdo con los primeros datos oficiales, el Frente Por San Juan quedó en segundo lugar con un 31,02%, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el 26% de los sufragios. Rodeado de militantes, Andino se mostró agradecido por el respaldo popular y aseguró que su rol en el Congreso estará enfocado en la construcción y el consenso.

“Van a encontrar en mí una persona de laburo, de diálogo, que escucha. No vamos a poner palos en la rueda. Queremos, dentro de nuestras ideas, que le vaya bien a San Juan”, afirmó. Finalmente, el flamante diputado insistió en que su objetivo es “construir, no destruir”.

“He venido a la política para mejorar la vida de la gente. Así nací y así voy a seguir, siempre. No voy a cambiar ahora”, concluyó. La victoria de Fuerza San Juan marca un nuevo capítulo dentro del peronismo provincial, que vuelve a posicionarse como primera fuerza en medio de un escenario político nacional dominado por la ola libertaria.