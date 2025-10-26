"
Los que no votaron deberán justificar su ausencia o pagar una multa

Tras las elecciones legislativas, la Justicia Electoral recordó que quienes no fueron a votar sin causa válida deberán abonar una multa o justificar su inasistencia.

Este domingo 26 de octubre se realizaron las elecciones legislativas nacionales en todo el país, en las que millones de argentinos eligieron diputados y senadores para renovar parte del Congreso. Sin embargo, quienes no concurrieron a las urnas sin una causa justificada enfrentarán sanciones económicas y administrativas.

De acuerdo con el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70. Aquellos que no se presentaron quedaron incluidos en el Padrón de Infractores, registro que actualiza la Justicia Electoral luego de cada elección.

Los ausentes podrán justificar su falta o pagar la multa correspondiente. Entre las causas válidas se contemplan enfermedad que impida asistir al lugar de votación o encontrarse a más de 500 kilómetros del establecimiento electoral.

El monto de la multa varía según la cantidad de inasistencias previas y oscila entre $1.000 y $2.000. En tanto, quienes no regularicen su situación podrían enfrentar restricciones administrativas durante un año, tales como:

  • Dificultades para realizar trámites en organismos públicos, como renovar el DNI o tramitar el pasaporte.

  • Limitaciones para asumir cargos públicos.

  • Inclusión en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar, lo que podría afectar futuras designaciones o trámites oficiales.

Los valores fijados por la Justicia Electoral se mantienen entre $50 y $150 para la primera infracción y entre $100 y $500 para reincidencias, aunque el monto actualizado puede ser mayor según el historial del votante.

Los ciudadanos que no votaron podrán justificar su ausencia o abonar la multa de forma online a través del sitio web de la Cámara Nacional Electoral, con el fin de evitar sanciones y regularizar su situación ante el próximo proceso electoral.

