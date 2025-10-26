Este domingo 26 de octubre se realizaron las elecciones legislativas nacionales en todo el país, en las que millones de argentinos eligieron diputados y senadores para renovar parte del Congreso. Sin embargo, quienes no concurrieron a las urnas sin una causa justificada enfrentarán sanciones económicas y administrativas.
Los que no votaron deberán justificar su ausencia o pagar una multa
Tras las elecciones legislativas, la Justicia Electoral recordó que quienes no fueron a votar sin causa válida deberán abonar una multa o justificar su inasistencia.