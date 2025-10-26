Los que no votaron deberán justificar su ausencia o pagar una multa

El monto de la multa varía según la cantidad de inasistencias previas y oscila entre $1.000 y $2.000. En tanto, quienes no regularicen su situación podrían enfrentar restricciones administrativas durante un año, tales como:

Dificultades para realizar trámites en organismos públicos, como renovar el DNI o tramitar el pasaporte.

Limitaciones para asumir cargos públicos.

Inclusión en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar, lo que podría afectar futuras designaciones o trámites oficiales.

Los valores fijados por la Justicia Electoral se mantienen entre $50 y $150 para la primera infracción y entre $100 y $500 para reincidencias, aunque el monto actualizado puede ser mayor según el historial del votante.

Los ciudadanos que no votaron podrán justificar su ausencia o abonar la multa de forma online a través del sitio web de la Cámara Nacional Electoral, con el fin de evitar sanciones y regularizar su situación ante el próximo proceso electoral.