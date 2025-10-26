Uñac y Gioja celebraron el triunfo peronista: destacaron la renovación del PJ

Con su tradicional tono conciliador, Gioja destacó el papel de los candidatos del justicialismo. “No es sorpresa para nosotros; lo decimos desde el principio, llevamos muy buenos candidatos. Hicimos muchos esfuerzos de todo tipo y creo que los sanjuaninos no se olvidan”, expresó.

El histórico dirigente también resaltó la renovación dentro del PJ sanjuanino. “La renovación se empieza a dar en serio. Hay que convocar a todos los jóvenes, que hagan política, y si es justicialista, mejor”, afirmó.

En su balance, Gioja sostuvo que el triunfo en varios departamentos —como Rawson, Chimbas y Jáchal— reflejó la confianza del electorado en un proyecto político con presencia territorial. “Se han ganado en departamentos importantes, casi todo el interior, y eso es muy bueno. El pueblo de San Juan no se olvida”, completó.

Por su parte, el exgobernador y actual senador Sergio Uñac felicitó a los candidatos del frente y celebró la expresión democrática de los sanjuaninos: “Felicito a Cristian Andino, a Romina Rosas, a Fabián Gramajo y también a Fabián Martín y Abel Chiconi por la elección que hicieron. Lo importante es que San Juan se expresó con respeto y tranquilidad en todas las escuelas”.

Embed - Elecciones legislativas 2025 - Sergio Uñac Declaraciones

Uñac consideró que el resultado provincial representa un mensaje claro de la ciudadanía hacia las autoridades nacionales: “Los veinte años de peronismo en San Juan tuvieron cosas por mejorar, pero fueron buenos años donde la provincia creció. Estos últimos casi dos años de gobierno de Milei han generado descontento y eso se expresó en las urnas”.

El senador también destacó que el justicialismo haya logrado mantener el triunfo en la provincia pese al avance del oficialismo nacional. “La Libertad Avanza tuvo una victoria amplia a nivel nacional, pero San Juan fue de las pocas provincias donde el peronismo mantuvo el triunfo, y eso nos llena de orgullo y agradecimiento”, sostuvo.

El tercer candidato en la lista, Fabián Gramajo, quien no logró ingresar a la Cámara baja, también se sumó a los agradecimientos y aseguró que el resultado reafirma la vigencia del peronismo en San Juan.

Embed - Elecciones legislativas 2025: Fabián Gramajo - Declaraciones

Con el ingreso de Cristian Andino al Congreso Nacional, Fuerza Patria recupera representación legislativa y consolida su rol como principal fuerza opositora provincial al oficialismo libertario.