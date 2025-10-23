Lissa Vera de Bandana denunció al exnovio de Lourdes Fernández

Qué dijo el abogado de Lourdes de Bandana en medio de la preocupación por el paradero de la cantante

En medio de la intriga por el paradero de Lourdes Fernández de Bandana, su abogado emitió un comunicado en el que expresó el drama que atraviesa la mamá de la cantante.

“Está profundamente preocupada por el paradero y el estado de su hija”, se lee en parte del documento del letrado Yamil Castro Bianchi al que accedió TN Show.“Ha solicitado que se actúe con la mayor prudencia y reserva posible, hasta tanto contemos con información certera y oficial sobre su situación”, manifiesta también el texto.

“Quiero agradecer sinceramente la preocupación y el interés que han manifestado por la situación de Lourdes Fernández. Entiendo el nivel de atención que el tema ha generado, y quiero decirles que comparto la misma preocupación y angustia que todos”, dicen las primeras líneas del comunicado.

Y continúa con una aclaración por parte del letrado: “En las últimas horas recibí más de veinte llamados y decenas de mensajes de distintos medios y colegas. Les pido disculpas si no puedo responderlos a todos: estoy teniendo una mañana muy compleja, con múltiples gestiones”.

Sobre la situación de la mamá de Lourdes, aclara: “Efectivamente, la madre de Lourdes está profundamente preocupada por el paradero y el estado de su hija. Ha solicitado que se actúe con la mayor prudencia y reserva posible, hasta tanto contemos con información certera y oficial sobre su situación. En este momento, lo más importante es que las investigaciones avancen sin interferencias ni exposición que pudiera comprometer la pesquisa".

“Agradezco a todos los periodistas, productores y colegas que se han comunicado, y les pido comprensión hacia la familia, que atraviesa horas de enorme incertidumbre, y gracias por comunicar, porque si no fuera por ustedes no nos hubiésemos enterado de las últimas novedades”, cierra el comunicado.