Cristian Andino, candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, emitió su voto esta mañana y compartió su alegría por participar de una nueva jornada democrática. En diálogo con Canal 8, expresó: “La democracia te da la posibilidad de elegir. Estoy feliz de estar acá, en esta escuela donde fui abanderado, y de recibir el cariño de la gente que me vio crecer.”
Cristian Andino votó en su escuela y destacó "la felicidad de elegir en democracia"
El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan emitió su voto en la escuela donde fue abanderado y expresó su emoción por el cariño de los vecinos. Afirmó que esperará los resultados junto a sus hijos.