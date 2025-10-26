"
Cristian Andino votó en su escuela y destacó "la felicidad de elegir en democracia"

El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan emitió su voto en la escuela donde fue abanderado y expresó su emoción por el cariño de los vecinos. Afirmó que esperará los resultados junto a sus hijos.

Cristian Andino, candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, emitió su voto esta mañana y compartió su alegría por participar de una nueva jornada democrática. En diálogo con Canal 8, expresó: “La democracia te da la posibilidad de elegir. Estoy feliz de estar acá, en esta escuela donde fui abanderado, y de recibir el cariño de la gente que me vio crecer.”

El candidato destacó el clima de normalidad y participación que se vive en la provincia y contó que durante la mañana recorrió distintas escuelas acompañando el desarrollo del acto electoral.

“Es una jornada muy especial. Ver a la gente acercarse a votar con tranquilidad y esperanza siempre emociona. Hemos recorrido varias escuelas y todo se desarrolla con normalidad”, señaló.

Andino adelantó además que pasará el resto del día junto a su familia: “Voy a estar con mis hijos esperando que se hagan las 18 horas. Es un día para compartir y valorar el ejercicio de la democracia.”

