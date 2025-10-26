Cristian Andino votó en su escuela y destacó "la felicidad de elegir en democracia"

El candidato destacó el clima de normalidad y participación que se vive en la provincia y contó que durante la mañana recorrió distintas escuelas acompañando el desarrollo del acto electoral.

“Es una jornada muy especial. Ver a la gente acercarse a votar con tranquilidad y esperanza siempre emociona. Hemos recorrido varias escuelas y todo se desarrolla con normalidad”, señaló.