Elecciones 2025: cuál es el sitio oficial para ver los resultados en vivo

A qué hora se van a conocer los primeros resultados

La Dirección Nacional Electoral (DINE) informó que “a partir del domingo, a las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección”.

Más allá de que los primeros datos sean difundidos tres horas después del cierre de los comicios, saber quién ganó en cada distrito llevará más tiempo. Se estima que a la hora en que se den a conocer los primeros datos podría estar escrutado alrededor del 40% de los votos.

Se calcula que recién dos horas más tarde, momento en que el escrutinio llegaría a cerca del 85% de los votos, podría ya estar claro el panorama en la mayoría de las provincias.

La dificultad se presenta donde se eligen cargos locales, como Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca y La Rioja. Allí se vota con dos sistemas electorales diferentes y los votos van en urnas separadas.