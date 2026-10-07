El posteo de Grupo Cali tras la suspensión del show en la despedida de Lionel Messi

Soledad Pastorutti y Ulises Bueno participaron del cierre de la despedida que iba a terminar con el broche de oro y al ritmo de Grupo Cali; sin embargo, cantaron tan solo un minuto, lo que llamó la atención en redes.

Desde las redes del grupo comentaron lo que sucedió mediante un comunicado: "Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario…".

Soledad Pastorutti y Ulises Bueno participaron del cierre de la despedida que iba a terminar con el broche de oro y al ritmo de Grupo Cali; sin embargo, cantaron tan solo un minuto, lo que llamó la atención en redes.

Desde las redes del grupo comentaron lo que sucedió mediante un comunicado: "Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario…".

"Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento, había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos", expresaron en el escrito junto a la foto con Lionel Messi.

En el final, agregaron: "Esperamos sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. Gracias por comprender y acompañarnos siempre!".