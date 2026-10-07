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El posteo de Grupo Cali tras la suspensión del show en la despedida de Lionel Messi

Grupo Cali, banda de cumbia de Santa Fe, fue la elegida para sorprender a Lionel pero no todo salió como esperaban y decidieron compartir un comunicado.

La despedida de Lionel Messi se vivió durante toda la tarde en el estadio de River Plate. Diferentes artistas pasaron por un escenario improvisado en una de las orillas de la cancha y lo más esperado era la participación de Grupo Cali, artistas favoritos del capitán argentino.

Con un comunicado oficial de la AFA, el line-up abordó desde la previa del evento hasta lo que será el cierre del mismo. A las 17:30, la apertura estuvo a cargo de Un Poco de Ruido, seguido por un show de Sebastián Mendoza a las 17:40.

Román, El Original, a las 17:50; Amar Azul, a las 18:00; Santi Cairo, a las 18:10; Q'Lokura, a las 18:20; Un Poco de Ruido, nuevamente a las 18:40; y Damas Gratis, a las 19:00, dieron paso a la interpretación del himno a partir de las 20:00.

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Soledad Pastorutti y Ulises Bueno participaron del cierre de la despedida que iba a terminar con el broche de oro y al ritmo de Grupo Cali; sin embargo, cantaron tan solo un minuto, lo que llamó la atención en redes.

Desde las redes del grupo comentaron lo que sucedió mediante un comunicado: "Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario…".

Soledad Pastorutti y Ulises Bueno participaron del cierre de la despedida que iba a terminar con el broche de oro y al ritmo de Grupo Cali; sin embargo, cantaron tan solo un minuto, lo que llamó la atención en redes.

Desde las redes del grupo comentaron lo que sucedió mediante un comunicado: "Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario…".

"Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento, había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos", expresaron en el escrito junto a la foto con Lionel Messi.

En el final, agregaron: "Esperamos sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. Gracias por comprender y acompañarnos siempre!".

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