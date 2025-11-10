El pedido de Wanda Nara ante la llegada al país de Icardi y la China

La madre de las nenas, Wanda Nara, accedió a que eso ocurra, pero puso sus condiciones. Hizo un pedido a la Justicia para las nenas no falten al colegio ni a sus actividades extracurriculares, pero además volvió a exigir que no pasen tiempo con la China Suárez, ya que las niñas no querrían ver a la pareja de su padre.

El documento pide "que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién" y "que se atienda la voluntad que las niñas expresaron ante la Licenciada Fernanda Matera y que la visita de su padre sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la posibilidad de que la pareja del señor Icardi y sus hijos puedan participar del encuentro".