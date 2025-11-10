Mauro Icardi acompañó a la China Suárez a la Argentina para la presentación de su serie "Hija del Fuego". Pero además, quiere aprovechar su estadía en el país para pasar tiempo con sus hijas, a quienes no ve desde hace más de 150 días.
El pedido de Wanda Nara ante la llegada al país de Icardi y la China
Wanda Nara pidió a la Justicia para las nenas no falten al colegio ni a sus actividades extracurriculares, pero además volvió a exigir que no pasen tiempo con la China Suárez, ya que las niñas no querrían ver a la pareja de su padre.