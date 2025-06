El pedido de Vicuña a raíz del vínculo con las mamás de sus hijos

Y sobre los memes que circulan en las redes con fotos de él en "modo papá", el actor aseguró: "Es una caricatura, las mamás también son muy mamás y de esto se trata, de poder compartir este rol maravilloso. Tenemos bien definido los roles, lo que pasa que lo nuestro es todo muy público".

En cuanto al vínculo como padres con Pampita y la China Suárez, sus ex y madre de sus hijos, el arista chileno remarcó: "Y alguno de nosotros viaja o en el caso de ellas es muy notorio y automáticamente se da este ejercicio, pero no hago ni más ni menos que cualquier papá. Detrás del humor hay un machismo explícito en los memes".

Y dejó en claro que no le gusta opinar sobre la vida de sus ex parejas cuando es consultado por la prensa: "Los entiendo a los periodistas cuando dicen 'tenés que opinar' pero '¿por qué tengo que opinar?'. Han pasado muchos años y somos todas personas libre e independientes. Tenemos el vínculo de ser padres pero no me gusta que me pongan en ese lugar como vocero de la vida de los otros".