El nuevo posteo de Mauro Icardi con la China Suárez

Como en una suerte de escena forzada, el futbolista volvió a compartir en el feed de su Instagram una foto y un video con su novia, que también compartió en sus historias. Allí se los puede ver sonrientes y de la mano, mientras la China apoya su cabeza en el regazo del delantero.

icardi-china-suarezjpg.webp

Además, el futbolista subió un video, donde ambos están acostados en un sillón, mientras suena "Si me dices que sí", en una versión acústica de Camilo. El reconocido tema reza: "Si no eres tú, no es nadie. Y es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir", mientras la actriz acaricia el pelo del deportista.