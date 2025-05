El novio de Claudia Villafañe reveló porqué no se habla con Dalma y Gianinna

“Convivencia tampoco. Tengo muy claro que las relaciones se sostienen en el tiempo muchas veces porque cada uno tiene su espacio. Estamos juntos y muy bien”, sumó claro. Y fue allí cuando reveló que no tiene vínculo alguno con las hijas de Villafañe.

“Con Dalma y con Gianinna no tengo trato por decisión propia”, reveló.

Asimismo, con relación al juicio por la muerte de Diego Maradona, Taiana confió: “En todos estos temas yo nunca me metí ni me meteré. Porque no, por respeto a la familia, sí que pongo el hombro y apoyo. Hago contención”.

Y sobre el final de la nota, dejó saber el motivo de su distancia con Dalma y Gianinna: “Cosas de la vida. Me lo guardo, me lo guardo”.