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El mondongo dejó afuera de MasterChef a un famoso

Este lunes se realizó la gala de eliminación en el reality de cocina. Grego Rosello, Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo quedaron entre los participantes con peor desempeño.

El mondongo se convirtió en el gran desafío de una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe). Los participantes tuvieron que demostrar toda su creatividad y técnica para superar una consigna que no resultó sencilla y que puso a prueba sus habilidades en la cocina.

Durante la noche, las preparaciones fueron evaluadas por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, quienes debieron elegir los platos más flojos de la jornada. Finalmente, Grego Rosello, Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo quedaron entre los participantes con peor desempeño.

Tras la degustación y las devoluciones del jurado, llegó el momento de definir quiénes podían continuar una semana más en la competencia. El primero en salvarse fue Grego, quien logró convencer un poco más al jurado con su preparación y evitó quedar en el temible mano a mano.

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De esta manera, la periodista y la actriz quedaron en la definición final, con la presión de saber que una de ellas debía despedirse del certamen. Finalmente, Morena fue la eliminada de la noche luego de que su milanesa de mondongo no convenciera a los profesionales. Así, tuvo que abandonar las cocinas más famosas del país y poner fin a su recorrido en el reality.

Cómo fue la despedida de Morena Beltrán en MasterChef

"Tenés que estar contenta, lo diste todo", expresó Betular, conmovido casi hasta las lágrimas. Maru le deseó que pueda volver en el repechaje. "Te vas en un día donde todos cocinaron muy bien", sumó Germán. Wanda Nara, por su parte, le destacó el plato que le hizo a su abuela y los zapatos que llevaba todas las noches.

Y llegó el turno de las palabras de More: "Es un lugar muy hermoso, se comparten valores. La pasé muy bien y me llevo hermosos recuerdos de compañeros y amigos". Fue allí cuando Juli Poggio tomó la palabra por todos sus compañeros, destacó lo buena persona que es y le deseó que tenga la oportunidad de volver.

Al escucharlo, la periodista no pudo evitar quebrarse: "Cuando te vas y te remarcan que sos buena compañera, cuando sentis que al grupo un poco le duele la pérdida, es porque algo bien hiciste".

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