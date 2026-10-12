Quién fue eliminado de Masterchef Celebrity

Uno de los puntos que más le molestó fue la diferencia que sintió en el acompañamiento durante la cocción. “En toda la cocinada yo me sentí abandonada”, aseguró, al recordar que los jurados se acercaron a otras estaciones y permanecieron más tiempo junto a algunos concursantes, entre ellos Hernán Coronel, cantante de Mala Fama.

Al explicar por qué creía que había recibido menos asistencia, la periodista consideró que los chefs quizá esperaban más de ella. “Yo creo que ellos pensaban que yo cocinaba mejor, quizá porque tengo hijos. Que no necesitaba tanta ayuda”, analizó.

Además, cuando Latorre le preguntó si existían preferencias dentro del certamen, Paula fue contundente: “Yo creo que preferencias todos deben tener”. Y agregó una reflexión sobre las decisiones del jurado: “La objetividad no existe”.

Sin embargo, aclaró que no podía afirmar que la falta de ayuda hubiera sido intencional. “No, no puedo decir que haya sido a propósito, pero me abandonaron. Me sentí abandonada”, insistió.

La periodista también recordó que Martitegui le había dado un consejo durante la preparación que después recibió críticas en la devolución. Según explicó, decidió seguir esa indicación y terminó perjudicada por el resultado.

Finalmente, reconoció que le quedaron cosas por decir antes de despedirse de la competencia. “Siempre uno se queda con un poquito de ganas de haber dicho algo más”, confesó, dejando en evidencia que su salida estuvo marcada tanto por el resultado culinario como por su malestar con la dinámica del certamen.

Por qué cree Paula Trapani que fue la segunda eliminada de MasterChef Celebrity

Asimismo, en la charla post eliminación de MasterChef Celebrity en el stream de Telefe, Yanina Latorre fue al hueso y le consultó a Paula Trapani por los motivos por los que quedó afuera. "Pensás que te fuiste por 'no mediática'", consultó sin filtro la conductora , a lo que la periodista respondió con un contundente "sí", acompañado por una sonrisa.

"La verdad que me lo venía sintiendo", confesó así como argumentó sus palabras: "Sentí -un poco- que había personajes que por ahí tenían más jugo para hacer show", y con algo de pudor señaló a Hernán de Mala Fama.

Ante su declaración, Yanina Latorre quiso saber si le molestaba que siguiese en carrera el cantante tropical, pero ella lo negó rotundamente. "No me molesta para nada. La verdad es que me cayeron todos mil puntos", aclaró aunque dejó en claro que Hernán "estuvo entre los que tuvieron una devolución floja" esa noche, ella pensó internamente que no se iría.