L-Gante contó los motivos de su alejamiento de Masterchef

“Fueron cuestiones mías. Por disponibilidad no me podía llegar a comprometerme de una manera tan concreta y no quería quedar mal”, reconoció el Elián Valenzuela al explicar por qué finalmente no pudo sumarse a esta temporada del ciclo.

De esta manera, el músico dejó en claro que su salida no respondió a un conflicto con la producción ni a los problemas legales que se habían mencionado como posibles motivos. Por el contrario, sus obligaciones vinculadas con la música le dificultaban cumplir con la exigente rutina de trabajo que demanda el reality, cuyas jornadas de grabación requieren ocho horas diarias.

En esa misma línea, el cantante también se refirió a las complicaciones que podría haber generado su participación si no lograba estar presente en todas las grabaciones. Consciente de que su ausencia podía obligar a la producción a reorganizarse y buscar alternativas para cubrir sus faltas, explicó por qué prefirió resolver la situación antes de comprometerse definitivamente.

“El responsable obviamente iba a ser yo si faltaba y por eso hicimos las cosas bien, concretas”, sostuvo L-Gante, dejando en evidencia que su intención fue evitar inconvenientes y no asumir un compromiso que después no pudiera cumplir como correspondía.

Por otra parte, el artista también habló sobre el vínculo que mantiene con Wanda Nara, quien conduce justamente MasterChef Celebrity y con quien tuvo una relación sentimental en un pasado no muy lejano. Consultado sobre la posibilidad de volver a encontrarse con ella, el músico se mostró tranquilo y aseguró que entre ambos no habría inconvenientes. “Hablé hace un par de fechas, si la veo está la mejor”, expresó, dando a entender que la relación entre ellos se mantiene en buenos términos.

Además, L-Gante dejó abierta la puerta a un próximo encuentro con la conductora y fue contundente al referirse a su manera de terminar sus relaciones personales. “Tengo ganas de verla, yo siempre termino bien con todas las personas”, afirmó.