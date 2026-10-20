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Por qué sigue cerrado el paso a Chile y cuándo podría mejorar el tiempo

El cierre preventivo del corredor internacional se mantiene por las condiciones climáticas. Las autoridades actualizarán el estado este martes a las 20.00.

El mal tiempo continúa afectando al tránsito internacional entre Mendoza y Chile. El Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá cerrado durante este martes 20 de octubre por los pronósticos de lluvias y nevadas en alta montaña, según informaron las autoridades fronterizas.

La medida extiende el cierre preventivo dispuesto el domingo y mantenido durante el lunes. De acuerdo con el último comunicado de la coordinación chilena y argentina, la decisión responde a los informes técnicos de ambas vialidades, que advierten sobre condiciones climáticas que podrían comprometer la circulación segura por el corredor internacional.

El cierre alcanza a todo tipo de vehículos, tanto para el tránsito internacional como para los desplazamientos locales. Además, las autoridades anunciaron que emitirán una nueva actualización este martes a las 20.00, con información sobre la evolución del tiempo y las condiciones de transitabilidad de la ruta.

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Las temperaturas en alta montaña

Mientras continúa la suspensión del tránsito, las temperaturas se mantienen bajo cero en varios sectores de la cordillera. Este martes por la mañana, Uspallata registra 4°, Punta de Vacas -7°, Puente del Inca -10° y Las Cuevas -11°.

El pronóstico anticipa lluvias y nevadas durante toda la jornada, por lo que el paso no será habilitado este martes. Según la información difundida, las condiciones climáticas adversas comenzarían a mejorar a partir del miércoles, aunque eso no implica una reapertura confirmada.

La habilitación dependerá de los próximos informes meteorológicos y de las evaluaciones que realicen las autoridades de ambos países sobre la seguridad del camino. Por eso, quienes tengan previsto viajar a Chile deberán consultar los reportes oficiales antes de dirigirse hacia la cordillera.

El Pehuenche también permanece cerrado

El paso Pehuenche también continúa cerrado este martes, por lo que los dos cruces internacionales de Mendoza permanecen inhabilitados. La situación obliga a postergar los viajes previstos por estos corredores hasta que se anuncien cambios en el estado de los pasos.

Por el momento, la próxima actualización sobre el Sistema Integrado Cristo Redentor está prevista para este martes a las 20.00. Si bien se espera una mejora de las condiciones desde el miércoles, todavía no hay una confirmación oficial sobre cuándo podría retomarse el tránsito internacional.

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