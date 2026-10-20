Por qué sigue cerrado el paso a Chile y cuándo podría mejorar el tiempo

Las temperaturas en alta montaña

Mientras continúa la suspensión del tránsito, las temperaturas se mantienen bajo cero en varios sectores de la cordillera. Este martes por la mañana, Uspallata registra 4°, Punta de Vacas -7°, Puente del Inca -10° y Las Cuevas -11°.

El pronóstico anticipa lluvias y nevadas durante toda la jornada, por lo que el paso no será habilitado este martes. Según la información difundida, las condiciones climáticas adversas comenzarían a mejorar a partir del miércoles, aunque eso no implica una reapertura confirmada.

La habilitación dependerá de los próximos informes meteorológicos y de las evaluaciones que realicen las autoridades de ambos países sobre la seguridad del camino. Por eso, quienes tengan previsto viajar a Chile deberán consultar los reportes oficiales antes de dirigirse hacia la cordillera.

El Pehuenche también permanece cerrado

El paso Pehuenche también continúa cerrado este martes, por lo que los dos cruces internacionales de Mendoza permanecen inhabilitados. La situación obliga a postergar los viajes previstos por estos corredores hasta que se anuncien cambios en el estado de los pasos.

Por el momento, la próxima actualización sobre el Sistema Integrado Cristo Redentor está prevista para este martes a las 20.00. Si bien se espera una mejora de las condiciones desde el miércoles, todavía no hay una confirmación oficial sobre cuándo podría retomarse el tránsito internacional.