A cumplirse el primer mes de la trágica muerte de Uriel Ríos (17), su familia, amigos y compañeros organizan una procesión de antorchas bajo el lema “Uriel no se olvida, su luz sigue entre nosotros y nos une”. El encuentro para elevar una oración se llevará a cabo este miércoles a las 20 horas en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en el Barrio Güemes, y contará también con la celebración de una Santa Misa al finalizar la caminata.
A un mes del crimen de Uriel Ríos: realizarán una procesión de antorchas
La familia, amigos y compañeros del adolescente de 17 años asesinado a puñaladas durante los festejos del Día del Estudiante convocaron a una marcha pacífica para este miércoles.