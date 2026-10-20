A un mes del crimen de Uriel Ríos: realizarán una procesión de antorchas

El hecho que conmovió a San Juan

El crimen ocurrió en la madrugada del lunes 21 de septiembre de 2026, en el marco de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante. Uriel se encontraba junto a su hermano gemelo en un evento para menores de edad en la localidad de Médano de Oro.

A la salida del predio, en inmediaciones de la Quinta Don Pedro (calle Alfonso XIII entre calles 13 y 14), ambos hermanos fueron emboscados y atacados con armas blancas en medio de una gresca cuyo motivo es materia de investigación judicial. Uriel recibió una puñalada letal en el tórax que le provocó una grave pérdida de sangre. Su hermano gemelo también fue agredido con arma blanca y debió ser hospitalizado.