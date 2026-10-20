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A un mes del crimen de Uriel Ríos: realizarán una procesión de antorchas

La familia, amigos y compañeros del adolescente de 17 años asesinado a puñaladas durante los festejos del Día del Estudiante convocaron a una marcha pacífica para este miércoles.

A cumplirse el primer mes de la trágica muerte de Uriel Ríos (17), su familia, amigos y compañeros organizan una procesión de antorchas bajo el lema “Uriel no se olvida, su luz sigue entre nosotros y nos une”. El encuentro para elevar una oración se llevará a cabo este miércoles a las 20 horas en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en el Barrio Güemes, y contará también con la celebración de una Santa Misa al finalizar la caminata.

El hecho que conmovió a San Juan

El crimen ocurrió en la madrugada del lunes 21 de septiembre de 2026, en el marco de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante. Uriel se encontraba junto a su hermano gemelo en un evento para menores de edad en la localidad de Médano de Oro.

A la salida del predio, en inmediaciones de la Quinta Don Pedro (calle Alfonso XIII entre calles 13 y 14), ambos hermanos fueron emboscados y atacados con armas blancas en medio de una gresca cuyo motivo es materia de investigación judicial. Uriel recibió una puñalada letal en el tórax que le provocó una grave pérdida de sangre. Su hermano gemelo también fue agredido con arma blanca y debió ser hospitalizado.

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Ante desesperadas pedidos de asistencia de vecinos que intentaron frenar vehículos particulares para trasladarlos —con súplicas como "Por favor, no lo dejen morir"—, los jóvenes fueron llevados al Hospital Federico Cantoni.

Investigación y causas judiciales

Horas después del ataque, un adolescente de 16 años se presentó en el edificio de Tribunales (calle Rivadavia, capital provincial) acompañado por su abogado defensor, Claudio Rodríguez, y quedó a disposición de la Justicia de Menores.

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