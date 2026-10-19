Mirtha Legrand reapareció con una foto en familia, a 12 días de recibir el alta

Rottemberg, que mantiene con la conductora una relación de larga data, recurrió en ese llamado a una frase que acuñó hace más de dos décadas. “Yo le dije, obviamente, en lugar de ‘hola’ le dije ‘los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand’”, relató entre risas. El productor recordó que, cuando pronunció esa frase por primera vez, “parecía una afrenta, parecía una humorada irónica” y que “era peligroso decirlo”. Con la conductora a punto de cumplir cien años el próximo 23 de febrero, consideró que el paso del tiempo le dio la razón: “Pisando los cien, se está confirmando que era verdad”, sostuvo.

Sobre un eventual regreso de Legrand a la conducción televisiva, Rottemberg se mostró cauteloso. Ante la consulta por la extensa rehabilitación que atraviesa tras un cuadro que calificó de complicado, el productor se limitó a responder: “Eso se verá”. También aportó un dato que abrió interrogantes sobre la continuidad del programa en el verano: “El contrato termina ahora”, confirmó, y ante la posibilidad de renovarlo cerró con prudencia: “A veces más es menos”.

La última vez que Rottemberg y la conductora compartieron un evento público fue en la presentación del libro del productor, Pasen y lean, con el que repasa sus 50 años de trayectoria en la actividad teatral.

Juana Viale, nieta de la conductora y a cargo de la conducción de La Noche de Mirtha (Eltrece) desde la internación de su abuela, volvió a referirse a su estado de salud durante la emisión del sábado 17 de octubre. La consulta llegó de parte del periodista Marcelo Bonelli, invitado a la mesa esa noche: “Te quería preguntar, ¿cómo anda Mirtha? ¿Cómo está? Le mandamos un beso”, expresó. Viale respondió con un mensaje afectuoso: “Muy bien. Le mandamos un beso enorme. Está cada vez mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene. Está cada día mejor”.

Los presentes en el estudio se sumaron al saludo para Legrand. Más adelante, la periodista Tatiana Schapiro quiso saber si la conductora seguía la emisión desde su hogar, a lo que Viale respondió con naturalidad: “Obvio que nos está mirando”. En ese mismo pasaje del programa, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también intervino en la conversación: “Menos mal que le hiciste la pregunta porque mi mamá, María del Carmen, me pregunta cómo está. ¿Dónde vamos a hacer los 100 años?”, consultó con humor.