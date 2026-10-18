Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también intervino en la conversación. “Menos mal que le hiciste la pregunta porque mi mamá, María del Carmen, me pregunta cómo está. ¿Dónde vamos a hacer los 100 años?”, comentó. Viale recogió la propuesta y respondió: “Los hacemos en Córdoba, en el Kempes. La abuela decía, Córdoba, allá vamos”.

En paralelo, el productor teatral Carlos Rottemberg dio detalles de una conversación telefónica reciente con Mirtha Legrand, quien permanece en recuperación luego de haber estado 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana. La conductora, de 99 años, recibió el alta médica el 6 de octubre y continúa la rehabilitación en su domicilio bajo supervisión médica.

Rottemberg confirmó que la figura atravesó un cuadro complejo, aunque afirmó que evoluciona bien. “Está muy bien, está muy bien”, sostuvo al ser consultado por su estado. También contó que Legrand lo llamó al salir del sanatorio y le hizo una confesión directa: “Esta vez la pasé mal”.

El empresario recordó entonces la frase que suele dedicarle a la conductora. “Yo le dije, obviamente, en lugar de hola le dije: ‘Los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand’”, relató entre risas.

Según explicó, acuñó esa expresión hace más de dos décadas, cuando parecía una ocurrencia improbable. “Cuando hace veintipico de años la dije por primera vez, parecía una afrenta, parecía una humorada irónica”, admitió. “Era peligroso decirlo”. Con Legrand próxima a cumplir 100 años el 23 de febrero, consideró que esa idea cobró otra dimensión: “Pisando los cien, se está confirmando que era verdad”.

El empresario recordó entonces la frase que suele dedicarle a la conductora. “Yo le dije, obviamente, en lugar de hola le dije: ‘Los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand’”, relató entre risas.

Según explicó, acuñó esa expresión hace más de dos décadas, cuando parecía una ocurrencia improbable. “Cuando hace veintipico de años la dije por primera vez, parecía una afrenta, parecía una humorada irónica”, admitió. “Era peligroso decirlo”. Con Legrand próxima a cumplir 100 años el 23 de febrero, consideró que esa idea cobró otra dimensión: “Pisando los cien, se está confirmando que era verdad”.

Luego compartió la noticia que fue celebrada por el público presente en el estudio: “Les quiero contar que mi abuela ya está en su casa, está recontenta”. Viale también relató cuál fue la primera salida de Legrand después de abandonar la clínica. “Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica, se fue con Nacho, se fueron a dar una vuelta en auto y Nacho la llevó hasta la casa y le dijo: ‘Ay, tan cortita la vuelta’. Hasta Mar del Plata se quería ir”, recordó entre risas.

Antes de continuar con la emisión, Viale le dedicó unas palabras a su abuela: “Así que le mandamos, yo te mando un beso enorme, gigante. Estoy feliz que estés en tu casa ya rompiendo las ..., como se debe, abuelita, muy bien, te quiero”.