"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > martes

Martes cambiante en San Juan: se esperan sol, viento Zonda y tormentas

Tras una mañana fresca con 14.3°C, el SMN prevé un ascenso de la temperatura hasta los 26°C con la llegada de viento Zonda por la tarde, ráfagas de casi 60 km/h y probabilidad de tormentas aisladas.

El tiempo en San Juan ofrecerá un escenario de marcada variabilidad meteorológica a lo largo de este martes 20 de octubre, combinando momentos de sol, el ingreso de viento Zonda en horas de la tarde y la persistencia de alertas por tormentas aisladas.

El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional de las 06:00 hs marcó una temperatura inicial de 14.3°C, con humedad del 72% y viento leve del sector Sur. Con el paso de las horas se prevé que el termómetro ascienda de forma paulatina hasta alcanzar una máxima de 26°C en horas de la tarde.

El fenómeno saliente de la jornada estará dado por la rotación del viento hacia el sector Oeste durante la tarde, alcanzando velocidades medias de entre 23 y 31 km/h y ráfagas del oeste que oscilarán entre los 51 y 59 km/h, compatibles con la bajada de viento Zonda en diversos sectores del territorio provincial.

Te puede interesar...

Hacia la noche, el viento rotará hacia el sector Este disminuyendo su intensidad, aunque la inestabilidad se mantendrá con probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas de hasta un 40%, cerrando un martes térmicamente cambiante en la provincia.

Temas

Te puede interesar