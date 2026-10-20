Martes cambiante en San Juan: se esperan sol, viento Zonda y tormentas

El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional de las 06:00 hs marcó una temperatura inicial de 14.3°C, con humedad del 72% y viento leve del sector Sur. Con el paso de las horas se prevé que el termómetro ascienda de forma paulatina hasta alcanzar una máxima de 26°C en horas de la tarde.

El fenómeno saliente de la jornada estará dado por la rotación del viento hacia el sector Oeste durante la tarde, alcanzando velocidades medias de entre 23 y 31 km/h y ráfagas del oeste que oscilarán entre los 51 y 59 km/h, compatibles con la bajada de viento Zonda en diversos sectores del territorio provincial.