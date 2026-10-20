El tiempo en San Juan ofrecerá un escenario de marcada variabilidad meteorológica a lo largo de este martes 20 de octubre, combinando momentos de sol, el ingreso de viento Zonda en horas de la tarde y la persistencia de alertas por tormentas aisladas.
Martes cambiante en San Juan: se esperan sol, viento Zonda y tormentas
Tras una mañana fresca con 14.3°C, el SMN prevé un ascenso de la temperatura hasta los 26°C con la llegada de viento Zonda por la tarde, ráfagas de casi 60 km/h y probabilidad de tormentas aisladas.