"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Silvina Luna

El mensaje de Gustavo Conti a dos años de la muerte de Silvina Luna

El exGran Hermano compartió un conmovedor posteo al cumplirse dos años de la muerte de la actriz y modelo.

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 a los 43 años después de pasar mucho tiempo internada en terapia intensiva y luchar desde hace tiempo con las complicaciones en su estado de salud.

Luna estuvo 80 días que estuvo internada en el Hospital Italiano, donde la atendían por las complicaciones de salud que presentaba como consecuencia de las intervenciones estéticas que le realizó el cirujano Aníbal Lotocki.

La muerte de la actriz, modelo y ex participante del reality Gran Hermano causó una profunda conmoción en todo el espectáculo local. Gustavo Conti era uno de sus grandes amigos del medio y en su cuenta de Instagram recordó a la rosarina con un conmovedor posteo con varias imágenes juntos en el programa y en la vida.

Te puede interesar...

"Gordita hermosa ya pasaron dos años y siento el tiempo se detuvo de la ultima vez que nos vimos, Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo", comenzó el actor y pareja de Ximena Capristo su mensaje.

"Fuiste más que una gran amiga, única en la vida. Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides nuestra familia, la salud y nuestro trabajo …extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos", siguió a flor de piel.

Y recordó los momentos que pasaron juntos: "Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste. Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre!".

"Te llevo conmigo siempre, en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo gordita de mi corazón hoy y siempre", finalizó Gustavo Conti su emotivo mensaje dedicado a su amiga Silvina Luna. El actor decidió recordar con mucho afecto a su gran amiga en esta fecha tan dolorosa.

FUENTE: PrimiciasYa

Temas

Te puede interesar