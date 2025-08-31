El mensaje de Gustavo Conti a dos años de la muerte de Silvina Luna

"Gordita hermosa ya pasaron dos años y siento el tiempo se detuvo de la ultima vez que nos vimos, Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo", comenzó el actor y pareja de Ximena Capristo su mensaje.

"Fuiste más que una gran amiga, única en la vida. Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides nuestra familia, la salud y nuestro trabajo …extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos", siguió a flor de piel.

Y recordó los momentos que pasaron juntos: "Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste. Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre!".

"Te llevo conmigo siempre, en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo gordita de mi corazón hoy y siempre", finalizó Gustavo Conti su emotivo mensaje dedicado a su amiga Silvina Luna. El actor decidió recordar con mucho afecto a su gran amiga en esta fecha tan dolorosa.