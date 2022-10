El marido de Zaira Nara le puso micrófonos para descubrir si le era infiel

No solo Wanda está sufriendo la separación de su pareja, padre de sus hijos luego de años de relación, sino que su hermana está en una situación similar. Luego de su viaje a Ibiza, ambas tomaron decisiones determinantes para su vida y le pusieron fin a sus matrimonios.

En este caso, quien estaba inseguro de la situación era Jakob. Sin embargo, en lugar de indagar, decidió traicionar la confianza de su pareja y le puso micrófonos para ver qué hablaba por teléfono y de forma presencial con otras personas sobre su vida privada. Esto lastimó a la modelo y la hizo reflexionar.

Zaira le contó lo sucedido a su familia y le pidió que no lo compartan con ningún medio. Sin embargo, su madre Nora Colossimo se lo filtró a la prensa. Pampito explicó: “Estaban buscando quién lo filtró y la que empezó a contarlo fue Nora, se lo comentó inocentemente a alguien y ahí me entero yo. Se terminó, ellos intentaron volver pero no pudieron”.