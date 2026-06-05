Vicuña adjudicó a un consorcio liderado por PowerChina para ampliar el campamento

Desde Vicuña explicaron que la adjudicación respondió a una evaluación integral de las propuestas. "La propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de ejecución, seguridad, plazo y costo definidos para una infraestructura de esta escala y complejidad", señalaron desde la compañía.

Asimismo, destacaron que en sus procesos de contratación se solicita a los oferentes la incorporación de oportunidades para proveedores, contratistas y trabajadores locales cuando existan capacidades competitivas para ello. En ese sentido, remarcaron que más del 95% de los trabajadores de la empresa son argentinos y que cerca del 73% de los empleados directos provienen de San Juan.

Según se informó, PowerChina estará a cargo de la gestión integral del proyecto bajo la modalidad EPC (Ingeniería, Compras y Construcción), mientras que Beijing Chengdong fabricará los módulos habitacionales. Por su parte, RAFA S.A., con sede en Santa Fe, ejecutará las tareas de movimiento de suelos, fundaciones, montaje e instalaciones en el sitio.

La adjudicación no estuvo exenta de cuestionamientos. Fuentes vinculadas al proceso indicaron que la empresa Fluor, encargada de la gerencia del proyecto, habría recomendado seleccionar a Modular Homes debido a una mejor valoración técnica de su propuesta. Además, señalaron que no existió una instancia posterior para que la firma argentina pudiera mejorar su oferta económica.

Sin embargo, desde Vicuña rechazaron esas observaciones y afirmaron que el procedimiento fue competitivo e interactivo. "Los consorcios participantes debían presentar sus propuestas técnicas e ir mejorándolas según requerimiento, hasta llegar a la Mejor Oferta Final", explicaron.

La construcción adjudicada representa aproximadamente el 25% del campamento definitivo que proyecta desarrollar Vicuña. Desde la compañía adelantaron que en los próximos meses se abrirán nuevas licitaciones para las siguientes etapas de expansión.

Paralelamente, se encuentran en marcha los procesos para adjudicar la construcción de tres campamentos destinados al personal que trabajará en las obras del Corredor Norte, una definición que se espera concretar en el corto plazo.