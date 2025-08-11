El llamativo mensaje de L-Gante que involucra a su ex

A través de sus historias de Instagram, Elian Valenzuela publicó la frase: "Unas ganas de volver con ella". Aunque muchos pensaron que se refería a la conductora de Bake Off Famosos, lo que vino después fue inesperado: subió un video en el que aparece la mamá de su hija.

En el clip se lo ve jugando con Jamaica mientras lanza sobre la timidez de su ex: "¿Roberta se llama esta chica?". Tamara, en tanto, evita mirar directamente a la cámara, pero fue Jamaica quien la expuso sin querer al decir: "Mami".