En las últimas horas, L-Gante volvió a dar que hablar. Apenas un día después de mostrarse junto a Wanda Nara y Jamaica en la obra teatral de su madre, Claudia Valenzuela, el cantante de cumbia 420 compartió un video en el que aparece con Tamara Báez y su hija.
El llamativo mensaje de L-Gante que involucra a su ex
"Unas ganas de volver con ella". Aunque muchos pensaron que se refería a la conductora de Bake Off Famosos, lo que vino después fue inesperado: subió un video en el que aparece la mamá de su hija.