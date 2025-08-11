"
El llamativo mensaje de L-Gante que involucra a su ex

"Unas ganas de volver con ella". Aunque muchos pensaron que se refería a la conductora de Bake Off Famosos, lo que vino después fue inesperado: subió un video en el que aparece la mamá de su hija.

En las últimas horas, L-Gante volvió a dar que hablar. Apenas un día después de mostrarse junto a Wanda Nara y Jamaica en la obra teatral de su madre, Claudia Valenzuela, el cantante de cumbia 420 compartió un video en el que aparece con Tamara Báez y su hija.

A través de sus historias de Instagram, Elian Valenzuela publicó la frase: "Unas ganas de volver con ella". Aunque muchos pensaron que se refería a la conductora de Bake Off Famosos, lo que vino después fue inesperado: subió un video en el que aparece la mamá de su hija.

En el clip se lo ve jugando con Jamaica mientras lanza sobre la timidez de su ex: "¿Roberta se llama esta chica?". Tamara, en tanto, evita mirar directamente a la cámara, pero fue Jamaica quien la expuso sin querer al decir: "Mami".

El video no pasó desapercibido, ya que fue publicado en pleno conflicto por la cuota alimentaria de la hija que comparten. A esto se suma que Tamara Báez atraviesa rumores de ruptura con su pareja, Thiago, luego de borrar todas las fotos que tenía junto a él en sus redes sociales.

