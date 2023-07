El gran cumpleaños de Bautista, el hijo del Rodrigo de Paul y Camila Homs

Claro que la gran fiesta fue a la tarde, que tuvo como temática a la Selección Argentina. Con una ambientación repleta de globos blancos y celestes, pelotero mundialista y una gran piñata con forma de la Copa del mundo, llamativamente Camila Homs hizo presente al papá del nene -que está en España- a través de las cookies de la mesa de dulces con forma de camisetas con el resto de los nombres de la Selección campeona de Qatar 2022.

En tanto, otro punto que no pasó desapercibido y confirma lo bien que marcha su noviazgo con José Sosa, fue la presencia de las hijas del principito en el festejo y no fue otra que Pochi de Gossipeame quien se percató del detalle, que no dudó en contarlo a través de sus redes.