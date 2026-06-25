Después de denunciar públicamente que atravesó una relación marcada por el abuso emocional, Cecilia Ce volvió a expresarse en sus redes sociales. La psicóloga y sexóloga posteó un extenso mensaje en el que agradeció el acompañamiento recibido, reflexionó sobre el proceso que atraviesa y aseguró que compartir su experiencia puede ayudar a otras personas a identificar vínculos dañinos.
El nuevo posteo de Cecilia Ce contra Nacho Levy, tras denunciar abuso emocional
La psicóloga agradeció el respaldo que recibió en las últimas horas, habló de las secuelas que le dejó la relación con el periodista y aseguró que no siente vergüenza por contar lo que vivió.