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El nuevo posteo de Cecilia Ce contra Nacho Levy, tras denunciar abuso emocional

La psicóloga agradeció el respaldo que recibió en las últimas horas, habló de las secuelas que le dejó la relación con el periodista y aseguró que no siente vergüenza por contar lo que vivió.

Después de denunciar públicamente que atravesó una relación marcada por el abuso emocional, Cecilia Ce volvió a expresarse en sus redes sociales. La psicóloga y sexóloga posteó un extenso mensaje en el que agradeció el acompañamiento recibido, reflexionó sobre el proceso que atraviesa y aseguró que compartir su experiencia puede ayudar a otras personas a identificar vínculos dañinos.

"Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo, estoy sostenida en el entramado enorme que somos", escribió en Instagram. Sin volver a mencionar a su expareja Nacho Levy, respondió además a quienes se preguntan cómo una profesional especializada en vínculos pudo verse involucrada en una relación de ese tipo.

En ese sentido, explicó que existen complejos mecanismos de manipulación y vulnerabilidades que pueden afectar a cualquier persona. "Sé que es desde quien soy y desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron", afirmó. Luego agregó una de las frases más contundentes del mensaje: "Sí, atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante"

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La autora de varios libros sobre sexualidad y relaciones sostuvo que su prioridad continúa siendo cuidar su bienestar y transformar su experiencia en una herramienta para otras personas. "Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas", señaló antes de volver a agradecer "los miles de mensajes de cariño" que recibió.

Entre quienes le manifestaron su apoyo apareció Gloria Carrá, quien fue pareja del periodista y militante entre 2020 y 2023. La actriz difundió un comunicado en redes en el que expresó su solidaridad con Cecilia Ce y con "todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia". Además, reveló que se comunicó con ella en privado desde el primer momento para acompañarla.

"Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme", explicó Carrá sobre su decisión de mantener ese respaldo en el ámbito personal hasta ahora. Finalmente, remarcó que cada persona tiene derecho a decidir cómo afrontar este tipo de situaciones: "A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto"

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