El nuevo posteo de Cecilia Ce contra Nacho Levy, tras denunciar abuso emocional

[REDES] "Nacho" Levy, de "La Garganta Poderosa", y la psicóloga y sexóloga Cecilia "Ce", acaramelados en el Paseo "La Plaza". https://t.co/yMffMdZD5k pic.twitter.com/vGBhRjwmeT — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 6, 2026

La autora de varios libros sobre sexualidad y relaciones sostuvo que su prioridad continúa siendo cuidar su bienestar y transformar su experiencia en una herramienta para otras personas. "Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas", señaló antes de volver a agradecer "los miles de mensajes de cariño" que recibió.

Entre quienes le manifestaron su apoyo apareció Gloria Carrá, quien fue pareja del periodista y militante entre 2020 y 2023. La actriz difundió un comunicado en redes en el que expresó su solidaridad con Cecilia Ce y con "todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia". Además, reveló que se comunicó con ella en privado desde el primer momento para acompañarla.

"Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme", explicó Carrá sobre su decisión de mantener ese respaldo en el ámbito personal hasta ahora. Finalmente, remarcó que cada persona tiene derecho a decidir cómo afrontar este tipo de situaciones: "A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto"