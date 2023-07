El furioso descargo de Jimena Barón contra Gianinna Maradona

Jimena recordó que fue duro recuperarse de la ruptura con el padre de su hijo. "Yo quedé como la quilombera y yo no hice un carajo. Todo pasó porque un día el otro se rajó y se fue con la otra mina".

"Yo no hice quilombo en mi vida. Salgo, cada tanto, y digo: 'me hicieron esta, no me rompan las p...'. No me como ninguna. Hay mucha hipocresía en el ambiente, de decir: '¿está todo bien con...?'. No, está todo bien las bol... Era mi amiga y ahora está con el padre de mi hijo", agregó.

La actriz y cantante remarcó que no pude guardarse lo que piense y siente. "No soy nada careta y eso me trae problemas. Yo siempre voy a decir lo que pienso", cerró.

Jimena Barón reveló cuál es su verdadero apellido y por qué se lo cambió

Hace unos días Jimena Barón contó en un video el complejo problema de salud que atraviesa: las alucinaciones que padeció con mucha fiebre y preocupó a todos.

"No tenía noción del tiempo. No podía ayudar con nada. Hace cinco días que tengo fiebre, estoy acá tomando sopa y viendo tele", explicaba la cantante sobre el problema de salud que padeció.

Lo cierto es que el sábado, desde sus historias de Instagram, la madre de Momo abrió su corazón y reveló cuál es su verdadero apellido y por qué decidió cambiárselo.

Fue a raíz de que trascendió entre sus fanáticos su real nombre en los créditos de Spotify de su último material titulado Mala sangre, donde aparecen los nombres de los autores de las canciones.

“Soy Jimena Pérez Guevara. Ya que deben andar mirando los créditos ahora", explicó sin vueltas la artista.

Y agregó con el emoji de un puñal: "Mi papá se tomó el palo y yo decidí ponerme el apellido de mi mamá que es Barón”.