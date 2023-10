El enojo de Tinelli por la renuncia de Zaira Nara

“¡Esto es un comunicado de Zaira, no sabía! Yo lo tomé como un chiste... ¿Es tanto? Wow. ¿O sea que no nos mira más tampoco? Wow, tremendo, pero ¿Qué pasó? ¿Sabe algo Ángel de todo esto?”, dijo sorprendido el animador al leer el duro mensaje de Zaira Nara en redes.

"Bajo ningún aspecto se le faltó el respeto, fue un chiste, me reí, nos reímos todos, como nos reímos de todos permanentemente. Esto no nos toca a todos, es una norma del programa. No sé, me parece rarísimo", opinó Marcelo Tinelli.