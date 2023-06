El emotivo mensaje de Silvina Luna antes de entrar al quirófano

En este contexto, durante la tarde del viernes la modelo subió un video desde sus historias virtuales de Instagram contando las novedades de su salud. “Me están por hacer una sedación, me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa. Vuelven a ponerme uno porque se me salió, miren el moretonazo que me quedó”, comenzó explicando Silvina desde el video que grabó desde el Hospital Italiano con su teléfono.