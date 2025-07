El duro apodo de Nannis a la pareja de Alex Cannigia

Luego, reveló el apodo que le puso a Melody y sumó una nueva acusación: “Con mis hijos siempre fui generosa y por suerte eso lo aprendieron. Charlotte me dijo que ‘La pulga’ tenía malos tratos con ella”.

En sintonía, Charlotte también habría expresado su enojo con Melody. “La gente normal no deja con una mucama a la hija y se va a trabajar y se la saca de encima. Esta pulga es conflictiva. No la veo a mi hija peleando con nadie”, dijo Mariana en nombre de su hija.

Mariana aseguró que solo vio una vez a la bailarina, pero que desde entonces el vínculo quedó dañado. “Yo no le hice nada. A esta pulga la vi una sola vez en mi vida que vino a mi casa, se las agarró conmigo diciendo cualquier cosa pero no contó la verdad... Si tiene que hablar, que hable, y que diga la verdad”, lanzó.

En ese sentido, insistió en que Melody acomoda los hechos: “No dice la verdad, dice lo que le conviene, pero no es así. Si vos querés contar, contá toda la historia. No cuentes un poquito de la historia”.

Mariana Nannis también comparó su relación con Melody con la que tuvo con otras exnovias de su hijo: “Ella entró a mi casa como rara, no sé, no me pareció como normal. Mira que yo me llevo re bien con todas... Me llevo bien con Macaggi, que salió con Alexander. La adoro, me parece muy buena persona. La quiero mucho. Nunca tuve ningún problema con ella. Tampoco con Macarena, la segunda novia de Alexander, Macarena Herrera. La adoro”.

“¿Cómo puede ser que tengo relación con todas las ex novias de Alex y me llevo súper bien y con esta piba no? Yo no soy la conflictiva. Si lo fuera, me llevaría mal con todas”, cuestionó.

Por último, Mariana defendió su estilo de humor y volvió a atacar: “No me parece venir a atacarme a mí cuando el mensaje no era para ella. Se ve que no conoce mi humor. Mi humor es muy ácido y esta pulga no entendió mi humor. Pero claro... ¿cómo va a entender mi humor si es una descerebrada?”.

La madre de Alex también hizo una dura acusación: “El cocinero es una víctima de esta pulga igual que mi hijo... Son dos víctimas de ella. Los usa para donde quiere, y para como quiere ella”.

“Hoy está con uno, mañana está con otro y después si puede está con los dos, porque esta es fiestera. Ella hace lo que quiere con los dos. Los dos son víctimas de ella, de esta pulga”, concluyó furiosa.