El particular mensaje de Milei por el Día del Trabajador

“MAGA” alude a “Make Argentina Great Again” (“Hacer Argentina grande otra vez”), una adaptación del lema utilizado por el mandatario estadounidense Donald Trump en sus campañas. En tanto, “VLLC” corresponde a “Viva la libertad, carajo”, una consigna reiterada por Milei en actos públicos, entrevistas y redes sociales.

La difusión del video se produjo en un contexto de alta tensión con el movimiento sindical. El jueves, en la previa del Día del Trabajador, la CGT encabezó una movilización hacia la Plaza de Mayo en rechazo a las políticas económicas del Gobierno.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, no le otorgaron relevancia a la manifestación. Milei optó por no permanecer en Buenos Aires y viajó a Mar del Plata para visitar el portaaviones nuclear USS Nimitz, en el marco de una actividad conjunta organizada por el Comando Sur y la Embajada de Estados Unidos en la Argentina.

En paralelo, la administración nacional registró en los últimos días un avance judicial vinculado a la reforma laboral, uno de los puntos incluidos en el video difundido por el Presidente.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa iniciada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo. La decisión implicó un revés para los gremios en su intento de frenar la iniciativa oficial.