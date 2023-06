El difícil momento de Jimena Barón

Y detalló: "El fin de semana largo íbamos a compartir con Momo y después teníamos romance con Matías (Palleiro) por nuestro aniversario. Matías se fumó a Momo todos los días, yo estaba echa un bollo, con fiebre, dormí y no tenía noción del tiempo. No podía ayudar con nada. Hace cinco días que tengo fiebre, estoy acá tomando sopa y viendo tele".

En tanto, para llevar tranquilidad a sus fans, prometió "Me quedo acá encerrada porque el 30 y el 1° en Córdoba y Rosario, Mala Sangre la va a romper", refiriéndose a las próximas presentaciones musicales pautadas.

Y como si esto fuera poco, Jimena confesó que a causa de tanta fiebre llegó a tener aluciones. "Hubo un momento de fiebre donde yo estaba pensando cómo hacer para dejarle plata a Matías para que pague el secundario de Momo. Yo estaba pensado en mis ahorros, en si a Momo se los daban antes de los 18", explicó primero.

Así como inmediatamente sumó que "Después hubo otra noche que tenía esa fiebre que no te baja, y tuve que ir a buscar agua a la cocina... Yo estaba segura que en el balcón estaba la muerte, el de las películas, o sea, si yo la veía, me moría, confirmado. 'Si no la miro, zafo', decía".