El desnudo de Luciano Castro que revolucionó las redes sociales

Se trata de El buen retiro, una serie de Flow cuya trama gira en torno a cuatro amigas que deciden mudarse a una casa, donde durante la convivencia saldrán a la luz varios secretos. El elenco lo completan Betiana Blum, Mirta Busnelli, Claudia Lapacó y María Leal. Pero lo cierto es que los elogios de los internautas al físico de Castro no se hicieron esperar, y algunos de ellos fueron muy subidos de tono.

Algo similar había ocurrido en 2019, cuando circuló material íntimo del exValientes, en el que también se lo veía completamente desnudo. Sin embargo, en esa ocasión había sido referido a su vida privada y sin su consentimiento. En aquel video se mostraba una conversación a través de mensajes privados de Instagram que supuestamente mantiene él con otro usuario. Allí, el actor le pregunta a la otra persona: “¿Acá cual es la función para grabar?”. A lo que el otro usuario le responde: “Tenés que mantener apretado el círculo”. Inmediatamente después de esa indicación, él envía un video, en el que se muestra sin ropa en una cama. En ese entonces, Ángel de Brito había contado que habló con el actor al respecto: “Me dijo que no le importa que lo vean, desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos”.

desnudo.jpg

Días atrás, Luciano estuvo invitado a PH, Podemos hablar, donde se encontró con Julieta Díaz y ambos confesaron un romance que vivieron años atrás. La consigna para dar un paso al frente era “los que estén enamorados”, y ambos se acercaron al célebre punto de encuentro. Aunque ambos cultivan un bajo perfil, revelaron que están viviendo un feliz momento en sus respectivos noviazgos en la actualidad, y reconocieron que tiempo atrás tuvieron un fugaz romance.

“Estoy enamorado y estoy muy contento con mi novia; representa mucho con lo que elegí para mi vida que es cambiar, y tiene que ver con mi cambio”, expresó el actor, haciendo referencia a la relación que comenzó con Flor Vigna un año atrás. El conductor aprovechó el momento para indagar en un rumor que trascendió dos décadas atrás: “Julieta, ¿vos te acordás que antes no se sabía nada de él?”. Entre risas, la actriz captó la indirecta y reconoció: “Antes Lucho era más reservado”.

Al darse cuenta de que la pregunta tenía que ver con un affaire de ambos, le pidió a su colega: “Vos no entres en complicidad, porque este nos tira abajo de un puente”. Y siguió con la chicana a Kusnetzoff: “Como le gusta el agua sucia, el agua estancada”, al tiempo que Andy optó por desdramatizar con humor: “Odio eso que hacés, no entiendo por qué te ponés así si es algo que pasó hace mil años”. Lo cierto es que, finalmente, Julieta admitió: “Fuimos novios, pero salimos poco tiempo; éramos re jóvenes, teníamos 20 años”. Después de aquella confesión, Castro se sumó y la respaldó: “Fue una aventura, cuando teníamos la pasión por el teatro; ella siempre fue una gran estudiante, a mí me gustaba estudiar, y compartíamos programas”.