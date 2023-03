El comunicado de Jey Mammon tras la denuncia por abuso

"He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró", continúa Jey en el comunicado, refiriéndose a Benvenuto, sin nombrarlo.

El conductor y humorista remarca que el testimonio del joven "falta a la verdad". "Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad", agrega.

Al finalizar, Jey advirtió que, ante este caso, está en juego su buen nombre. "La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad", concluye.

La denuncia contra Jey Mammon: se conoció en detalle el documento

Esta semana, Lucas Benvenuto, un joven que fue víctima de una red de trata cuando era menor edad, dio una nota en A la tarde (América TV) y sorprendió con sus declaraciones sobre una figura del medio.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió”, fueron sus dichos en el programa de Karina Mazzocco.

En sus declaraciones, Benvenuto hizo referencia a Jey Mammon. Y este jueves, el periodista Rolando Graña estuvo en A la tarde y dio detalles de la denuncia contra el conductor y humorista.

"La denuncia es del 18 de diciembre del 2020 en la Cámara Nacional de Apelaciones y la resolución judicial es del 9 de marzo del 2021. Ahí cuenta que, productor de la adicción de su madre, era un chico abandonado", comenzó diciendo el conductor de América Noticias.

"A los 14 años de edad, va a la casa de su mejor amigo y ahí dice que quería presentarle (sic) 'a un amigo que le gustaban los pendejitos como él' (Sic)", siguió.

El periodista señaló que, en las primeras líneas del expediente, se menciona el nombre real del reconocido artista: "En la denuncia, Benvenuto identifica a esta persona como Juan Martín Rago (Jey)".

"A partir de ahí, empieza una relación consentida, entre los dos, pero tengan en cuenta que Lucas, en ese momento, tenía 14 años. En el documento Lucas insiste que ahora logra comprender lo que había pasado", continuó.

Por último, Graña narra en A la tarde la parte más contundente de la denuncia. "Da un largo detalle de dónde fue uno de los encuentros con Juan Martín: en el barrio de Balvanera, entre las calles Catamarca y Alsina. Dice que Rago le da marihuana y alcohol y da algunas precisiones. Él cree que le dio algún tipo de pastilla para dormir y, al otro día, se despertó y comprobó que había sido abusado sexualmente", concluyó.